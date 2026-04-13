Se reveló la catarata de insultos de Marcos Rojo contra el árbitro Sebastián Zunino en el Racing-River + Seguir en









Luego del triunfo del Millonario, se conoció exactamente lo que dijo el exBoca contra el árbitro del partido.

Los que se encontraban viendo el partido por televisión, alcanzaron a escuchar a través del micrófono del juez, un "sos un hijo de re mil...", ahora, se conocieron las palabras completas de Rojo.

La derrota de Racing contra River giró entorno a un nombre: Marcos Rojo. El exjugador de Boca, fue expulsado a falta de diez minutos producto de una trompada contra el defensor y capitán Millonario, Lucas Martínez Quarta. Al conocer la decisión del árbitro Sebastián Zunino, Rojo soltó una lluvia de insultos contra el referí, que fue informada este lunes al Tribunal de Disciplina de la AFA.

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Inicialmente, Zunino no pudo observar la agresión del central de la Academia, pero luego del chequeo del VAR, corroboró el hecho y expulsó al defensor. Lo curioso es que mientras el juez trataba de comunicar la decisión al público local (aunque no se escuchó nada de lo que dijo), Rojo le recriminó brutalmente la expulsión a Zunino. Los que se encontraban viendo el partido por televisión, alcanzaron a escuchar a través del micrófono del juez, un "sos un hijo de re mil...", por parte del experimentado jugador, aunque a falta de la parte más interesante.

Finalmente, este lunes se conoció el informe del polémico arbitraje de Zunino, que no olvidó nada de lo que le dijo Rojo. "Sos un hijo de mil puta" ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda", le dijo Rojo.

Por otro lado, Francisco Bersce, ayudante de campo del director técnico de Racing, Gustavo Costas, también fue expulsado. Bersce, pasada la primera mitad del segundo tiempo, le dijo "hijo de puta" al cuarto árbitro, según el mismo reporte. Por lo que también recibirá una sanción, aunque la de Rojo es probable que sea de más partidos y terminal para su estadía en Racing, prevista para junio.

Los próximos partidos de Racing Probablemente sin Marcos Rojo para lo que queda de semestre, la Academia quedó noveno con 18 unidades, en la Zona B, fuera de los ocho clasificados. En la próxima fecha visitará a Aldosivi con la obligación de ganar para meterse en los playoffs.

Antes, recibirá a Botafogo este miércoles a las 19, sin público por la segunda fecha de la Sudamericana. La falta de la Guardia Imperial es producto de la sanción de Conmebol tras el recibimiento de la Academia en el Racing-Flamengo de 2025, por las pasadas semifinales de Copa Libertadores.