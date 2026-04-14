El equipo plagado de suplentes que pondría Eduardo Coudet ante Carabobo, antes del Superclásico

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El entrenador de River planea una formación totalmente alternativa para enfrentar este miércoles al conjunto venezolano, por la Copa Sudamericana.

El equipo plagado de suplentes que pondría Coudet ante Carabobo, antes del Superclásico

El DT de River, Eduardo "Chacho" Coudet, planea por primera vez una gran rotación de cara al partido de la Copa Sudamericana de este miércoles frente a Carabobo de Venezuela. El domingo jugará el Superclásico ante Boca y no quiere arriesgar a sus principales jugadores.

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De cara a la segunda fecha de la Sudamericana, el entrenador de River pondrá una formación mayormente alternativa. En principio, los únicos habituales titulares que tendrían minutos son Santiago Beltrán y Lautaro Rivero, quien no jugó ante Racing por suspensión.

Los laterales serían Fabricio Bustos por derecha y Matías Viña por izquierda. En la zaga, la posición de primer central será ocupada por Germán Pezzella o Tobías Ramírez, para acompañar a Rivero.

En la mitad de cancha podrían volver a jugar Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero, futbolistas que no vienen teniendo minutos con Coudet.

En ofensiva, el "Chacho" le daría descanso a Driussi y Colidio y se inclinaría por los juveniles Kendry Páez y Joaquín Freitas. Cabe destacar que Maxi Salas está suspendido por la Conmebol para este partido.

Recordemos que River en su debut copero empató 1-1 en la primera fecha, en condición de visitante ante Blooming de Bolivia, donde jugó todo el partido con un jugador menos por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta. Más allá del superclásico, la prioridad hoy, el millonario está urgido de conseguir sus primeros tres puntos como local. En tanto, Carabobo viene de conseguir un gran triunfo en su cancha ante el Bragantino Red Bull, de Brasil, y es líder del grupo por el momento. La probable formación de River vs. Carabobo Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas.