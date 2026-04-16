Máxima preocupación en River: Fausto Vera y Juanfer Quintero se perderían el Superclásico por lesión + Seguir en









Dos figuras del equipo de Coudet salieron lesionados ante Carabobo y corren serio riesgo de perderse el clásico ante Boca del domingo. El DT, que los arriesgó, habló al respecto en conferencia.

Máxima preocupación en River: Fausto Vera y Juanfer Quintero se perderían el Superclásico por lesión

Por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, River sufrió para vencer con lo justo a Carabobo de Venezuela en el Monumental. Sin embargo, a pesar del 1-0, el "Millonario" se quedó con el gusto amargo por las lesiones de Fausto Vera, pieza clave del equipo, y Juan Fernando Quintero.

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Estos dos jugadores se perderían el Superclásico de este domingo, ya que no cuentan con tiempo suficiente de recuperación. En cuestión, son dos bajas muy grandes para el equipo de Coudet contra un Boca que viene en alza y pasa por su mejor momento desde que lo dirige Ubeda.

Vera, volante surgido en Argentinos Juniors, completó solo un puñado de minutos. Luego de un choque contra un rival, sintió una molestia en la rodilla derecha que le impidió completar el juego y fue reemplazado por Aníbal Moreno.

El primer parte médico indica que Vera sufrió un esguince leve de rodilla, que lo pone en jaque de cara al compromiso contra el “Xeneize”. Su presencia dependerá de su evolución en estos cuatro días. Su único reemplazante natural en el puesto es el colombiano Kevin Castaño, de flojísimo nivel y confianza subterránea, tanto que anoche fue sustituido en el entretiempo. De otra forma, el DT tendrá que cambiar el esquema o improvisar con otro jugador.

Quintero se retiró del campo de juego rengueando y con claros gestos de dolor. El primer parte médico indica que el colombiano sufrió una fuerte molestia muscular en el recto anterior izquierdo.

River recibirá en el Estadio Monumental a Boca, este domingo a partir de las 17:00, en un encuentro válido por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. Coudet habló de las lesiones de cara al Superclasico Luego del triunfo ante los venezolanos, Eduardo Coudet fue consultado en conferencia de prensa por la situación de Fausto Vera y Juanfer Quintero y explicó: “Fausto tuvo una pequeña molestia pero, me dijo el doctor que no era nada grave”. “Juan había avisado en el entretiempo que tenía una molestia pero podía seguir. Probó después en el partido y a los tres o cuatro minutos pidió el cambio”, cerró y no dio lugar a especulaciones.