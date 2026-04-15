River Plate aprobó el ejercicio financiero 2025 con superávit, el cuarto consecutivo bajo la gestión de Jorge Brito

Logró un superávit neto de $57.509 millones (cerca de u$s40 millones), consolidando así cuatro años consecutivos con resultados positivos bajo el mandato de Jorge Brito, que concluyó su gestión a fines del año pasado. El dato no es menor: el club no solo mantiene equilibrio financiero, sino que además lo hace con crecimiento sostenido en todas sus áreas.

El Club Atlético River Plate volvió a mostrar solidez en sus números y aprobó el ejercicio financiero 2025 con un superávit neto de $57.509 millones (cerca de u$s40 millones), consolidando así cuatro años consecutivos con resultados positivos bajo el mandato de Jorge Brito , que concluyó su gestión en noviembre del año pasado. El dato no es menor: el club no solo mantiene equilibrio financiero, sino que además lo hace con crecimiento sostenido en todas sus áreas.

El balance refleja un salto significativo en los ingresos, que crecieron casi 70% interanual , impulsados principalmente por el fútbol profesional, el aumento de socios y el desarrollo comercial. En total, los recursos ordinarios alcanzaron los $351.708 millones, evidenciando una expansión clara del negocio y una mayor diversificación de fuentes de ingreso.

En paralelo, el resultado operativo ascendió a $73.655 millones, con una suba superior al 28%, lo que marca un punto clave: River logra ser rentable sin depender de la venta de jugadores , una condición poco habitual en el fútbol sudamericano.

La mejora también se trasladó al balance general. El patrimonio neto creció cerca de 16%, explicado íntegramente por la generación genuina de resultados, mientras que los activos totales alcanzaron los $720.893 millones, con un incremento del 16,5% respecto al año anterior. Este avance está directamente vinculado a las inversiones en infraestructura, plantel y desarrollo deportivo.

Otro de los puntos destacados es la reducción del endeudamiento . La deuda cayó casi 24% y se mantiene en niveles considerados manejables, representando menos del 20% de los ingresos del club. Al mismo tiempo, el activo corriente aumentó 27%, fortaleciendo la liquidez y el respaldo financiero para la operación diaria.

Detrás de estos números aparece una estrategia clara: entre 2022 y 2025, River invirtió más de u$s430 millones en obras —incluida la ampliación del estadio—, en el plantel profesional y en el desarrollo del fútbol formativo. Se trata de un esquema que combina inversión agresiva con disciplina en el gasto, permitiendo sostener márgenes operativos positivos.

En ese marco, la institución se consolida como uno de los clubes más sólidos de América, con una gestión profesionalizada, capacidad de inversión y una marca en expansión a nivel global. La combinación de ingresos en crecimiento, costos bajo control y superávit sostenido posiciona a River en un escalón distinto dentro de la región.

No es casual que este orden financiero le abra nuevas puertas: los resultados acumulados en los últimos años son los que hoy permiten al club acceder a financiamiento de organismos internacionales para encarar proyectos de gran escala, como el eventual techado del estadio. Así, River no solo gana en lo deportivo: también juega —y por ahora gana— en el terreno financiero.