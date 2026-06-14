Quién juega hoy en el Mundial 2026: Alemania, Países Bajos y Ecuador debutan en la Copa del Mundo

Los teutones jugarán ante Curazao en el primer turno. Luego hará lo propio la Naranja Mecánica ante Japón. Cerrará la fecha la selección de Sebastián Becaccece ante Costa de Marfil.

El Mundial 2026 ya comenzó y las selecciones van en busca de la conquista. Este domingo 14 de junio, Alemania abrirá su participación ante la debutante Curazao. Más tarde, Países Bajos se enfrentará a Japón y cerrará la jornada con el estreno de Ecuador ante Costa de Marfil.

El torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá -tres sedes por primera vez en la historia- inició su edición más numerosa. En esta oportunidad, participan 48 selecciones y se jugarán un total de 104 partidos en 16 sedes.

Los teutones y los caribeños abrirán el Grupo E. Jugarán desde las 14hs en el estadio Houston. Los europeos se perfilan como claros favoritos para quedarse con la victoria y llegan al certamen como candidatos.

Como de costumbre, los alemanes serán uno de los rivales a vencer en esta ocasión. Actuales tetracampeones del mundo, intentarán ir por un nuevo título para igualar a Brasil, máximo ganador hasta el momento.

El encuentro tendrá lugar en el NRG de Houston, en Estados Unidos, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

El combinado caribeño, por su parte, cumplirá el sueño de disputar por primera vez una Copa del Mundo. En esta ocasión, habrá otros tres debutantes: Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán.

Probables formaciones

Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Musiala, Wirtz, Gnabry, Havertz. DT: Julian Nagelsman.

Curazao: Room, Gaari, Martina, Floranus, Bacuna, Roemeratoe, Janga, Bacuna, Gorré, Margaritha, Brenet. DT: Dick Advocaat

paises bajos

Países Bajos vs Japón

Países Bajos jugará ante Japón en el Estadio Dallas el domingo 14 de junio, por la primera fecha del grupo F del Mundial 2026. Los europeos llegan a la cita con el objetivo de sacarse la espina de no haber logrado hasta el momento ninguna Copa del Mundo pese a ser uno de los seleccionado de más prestigio.

En la historia de los mundiales, la “Naranja Mecánica” jugó tres finales: frente a Alemania en 1974, ante Argentina en 1978 y contra España en 2010. Nunca pudieron consagrarse.

Los japoneses, un seleccionado en franco crecimiento, demostraron en Qatar su categoría y accedieron a octavos de final gracias a los dos trinufos en fase de grupos ante Alemania y España. En esta oportunidad, tratarán de generar en el debut un nuevo impacto.

Probables formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Donyell Malen. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Wataru Endo, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

ecuador

Ecuador vs Costa de Marfil

Por el mismo grupo que Alemania y Curazao también jugarán Ecuador ante Costa de Marfil. Los dirigidos por Sebastián Becaccece darán su primer paso en el Mundial 2026 contra el fuerte equipo africano, que en la previa del certamen venció por 2 a 1 a Francia.

Ambos cerrarán la fecha 1 en un encuentro que comenzará a jugarse a las 20hs en la ciudad de Philadelphia, Estados Unidos. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Probables formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Frank Kessié; Oumar Diakite, Amad Diallo, Simon Adingra; Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Kendry Páez, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Enner Valencia, John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.

Qué partidos se jugarán este domingo 14 de junio