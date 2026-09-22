La Justicia de Bahía Blanca ordenó la captura de entrenador de hockey por denuncias de abuso de jugadoras menores en Monte Hermoso.

Detuvieron a un entrenador de hockey por presunto abuso sexual a jugadoras adolescentes: una Leona lo denunció

La Justicia bahiense ordenó la detención del reconocido entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio , acusado del delito de presunto abuso sexual gravemente ultrajante contra al menos tres jugadoras adolescentes que dirigía en el Club Deportivo Monte Hermoso entre 2012 y 2013.

El caso comenzó a partir de la denuncia de una jugadora del seleccionado argentino de hockey , de 27 años, de la cual no trascendió el nombre, quien relató que cuando tenía 15 años , Asencio, aprovechándose de su condición de director técnico del club donde jugaba, habría abusado de ella en reiteradas ocasiones.

La medida fue dispuesta por la jueza Marisa Promé para que luego efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense concretaran la captura en la vivienda del imputado, situada en la calle Puelches del barrio Bosque Peralta Ramos , en Mar del Plata , ciudad donde actualmente se desempeñaba como director técnico en el club Sporting .

Entre otras pruebas, la investigación incorporó mensajes de contenido íntimo que, según la acusación, el hombre habría enviado a la adolescente y en los que le exigía mantenerlos ocultos para evitar problemas con su familia. Asensio, entonces también era secretario de Deportes de Monte Hermoso.

Aunque “El Caso Asensio” trascendió hace más de una década —momento en que un padre intimó al DT a abandonar Monte Hermoso tras conocerse los hechos—, la causa permaneció en punto muerto debido a que las víctimas demoraron en declarar y la declaración clave que precipitó el arresto se produjo el año pasado.

Según las denuncias, las jóvenes dijeron que sentían temor a hablar y relataron que Asensio les daba besos en la boca, les tocaba la cola, se desnudaba ante ellas en su departamento céntrico, en el natatorio y durante los viajes del equipo.

Además, una de las víctimas aseguró que las hacía pesarse desnudas, las obligaba a ducharse con él y les apoyaba el pene en el cuerpo, bajo la amenaza de que, si no accedían, “no iban a progresar” en la disciplina deportiva.

Tras ser esposado en su chalet marplatense, se prevé el traslado de Asensio hacia Bahía Blanca para ser indagado. Aunque la defensa podría intentar la estrategia de prescripción de la causa, la reciente presentación de la última denuncia interrumpiría dicho plazo legal.

Por su parte, tras conocerse los abusos y la detención del DT, el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández solicitó que la investigación avance hasta las últimas consecuencias. “No se puede mirar para el costado ante estos hechos”, sostuvo.