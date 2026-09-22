Gianni Infantino hace campaña y promete proteger la independencia de la FIFA

El presidente mostró su disposición al diálogo sobre la reforma del organismo rector del fútbol mundial en una carta enviada a los miembros del Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro,

Gianni Infantino anunció que envió una carta a todos los presidentes de las 211 federaciones y a los vicepresidentes de la FIFA en la que se muestra dispuesto a hablar sobre cualquier reforma en FIFA.

Gianni Infantino quedó contra las cuerdas después de sus maniobras durante el Mundial y su plan fallido de privatizar el torneo y, antes del próximo consejo de la FIFA que se celebrará en Marruecos, buscó tender tender puentes. El presidente de la FIFA envió una carta a los presidentes de las 211 asociaciones en la que aboga por una reforma en la organización y también por introducir cambios que ayuden a mejorar la asociación que dirige el fútbol mundial.

"Los procesos democráticos de la FIFA, su independencia y su autoridad deportiva nunca estuvieron en venta. No están en venta ni lo estarán jamás. La reciente propuesta exploraba si una inversión minoritaria en una sociedad comercial controlada por la FIFA podría generar recursos adicionales para ese fin. No contemplaba renunciar al control de la FIFA ni a su autoridad sobre las decisiones deportivass", afirmó Infantino en su carta.

"Seguía siendo una propuesta, no una decisión, y siempre estuvo sujeta a las aprobaciones necesarias del Consejo y de las federaciones miembro. Ahora ha sido retirada y no seguirá adelante», argumenta Gianni Infantino, en la misiva sobre su jugada de vender los derechos del Mundial.

Infantino está en el ojo de la tormenta desde que la controvertida propuesta de la FFE se filtró a los medios de comunicación, la cual, de ser aprobada por la mayoría de las 211 asociaciones miembro, habría permitido que Thrive Eternal, un fondo de inversión estadounidense dirigido por Joshua Kushner, adquiriera una participación en las operaciones comerciales y de eventos del organismo rector, que incluyen la Copa Mundial masculina y femenina.

Aunque se descartó antes de llegar a ese punto, el Consejo de la FIFA habría tenido que aprobar la FFE, además de la mayoría de las federaciones miembro, antes de que pudiera presentarse formalmente. La propuesta contemplaba la venta de una participación del 20% por u$s 4.200 millones de dólares.

También es objeto de una demanda en Estados Unidos, donde la UEFA lo acusa de "mala gestión criminal". En una batalla legal en curso, la FIFA respondió acusando al organismo rector del fútbol europeo de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" contra Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mostró su apertura al diálogo para buscar reformas en la gobernanza del futuro y actualizar así el modelo de la institución del fútbol mundial, en una carta enviada a los miembros del Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 asociaciones de la organización.. X

El 18 de marzo se celebrará en Rabat el próximo consejo de la FIFA, en el que puede caer un Gianni Infantino que ha perdido el apoyo de la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol después de su último intento de privatización del Mundial después de la conclusión del campeonato del mundo. La mayoría de países que pertenecen a estas asociaciones se han mostrado en contra de la candidatura de un Infantino que a día de hoy cuenta con el apoyo de Estados Unidos, México, Argentina y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Infantino también dejó claro en la carta que "el trato dispensado a ninguna federación dependerá de su posición sobre una propuesta o un asunto institucional" y que "sigo a disposición de cada uno de ustedes". "Todas las federaciones miembro tienen derecho a ser escuchadas. Estar de acuerdo no es una condición para dialogar, y el desacuerdo nunca debe impedir el respeto mutuo. Sigo plenamente comprometido con la dirección de la FIFA y confío en lo que podemos lograr juntos", aclaró.

"Nuestra responsabilidad va más allá de cualquier propuesta o desacuerdo concreto. Consiste en proteger la independencia de la FIFA, fortalecer sus instituciones y garantizar que el progreso del fútbol beneficie al conjunto de este deporte, en todo el mundo. El fútbol es para todos, en todas partes. Este principio seguirá guiando nuestro trabajo", dijo Infantino en la carta que mandó a las asociaciones.

En plena crisis de credibilidad, Gianni Infantino buscará ser reelecto como presidente de la FIFA en marzo del 2027, así que se postulará para el cargo. Si algún opositor quiere hacerle frente en las votaciones, deberá presentar su candidatura antes del 18 de noviembre próximo.