Pedro Troglio denunció al abogado Diego Lacki por una estafa inmobiliaria millonaria

El entrenador de Banfield presentó una denuncia en la Justicia por estafa y lavado de activos, tras realizar una inversión de más de u$s150.000.

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio , presentó ante la Justicia nuevo material en la causa que investiga una presunta estafa inmobiliaria vinculada con la desarrolladora ABES , de La Plata , y pidió la detención de Diego Lacki , administrador de la empresa y abogado.

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Troglio presentó 66 audios de WhastApp y documentación bancaria como material ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata , donde tramita la causa.

Esta presentación responde al colapso de la empresa a finales de 2025, cuando ABES paralizó obras en La Plata para evitar la quiebra.

La causa reúne a más de 150 damnificados y, de acuerdo con las denuncias incorporadas a distintos expedientes que tramitan en La Plata , el perjuicio económico investigado rondaría los u$s20 millones .

El actual entrenador de Banfield había comenzado a invertir en ABES en 2024, cuando adquirió unidades en proyectos que todavía estaban en construcción. El monto por Troglio habría sido de aproximadamente u$s157.000 .

Además del pedido de detención contra Lacki, la presentación solicita que Macarena Núñez, gerenta de ABES, y Juan Ignacio Eulloque, apoderado de la empresa, sean convocados a declarar como imputados.

La denuncia incluye los posibles delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos, que tendrían graves condenas.

La representación de Troglio sostiene que existen elementos suficientes para avanzar contra Lacki y argumenta que existirían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Transferencias en Miami

Además de los audios, la presentación incorpora documentación vinculada con transferencias internacionales. Entre ellas figura una orden de pago por u$s35.000 hacia una cuenta bancaria radicada en Miami.

La cuenta tendría como beneficiaria formal a Kali Estate LLC, con domicilio en esa ciudad de los Estados Unidos.

Para la representación de Troglio, esa operación debería ser investigada para establecer cuál fue el destino de parte del dinero entregado por los inversores.

Entre los denunciantes también figura Juan Felipe Orta, presidente de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, quien habría invertido cerca de u$s12 millones en proyectos de la desarrolladora.