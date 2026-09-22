La Fórmula 1 aprobó cambios para 2027: carreras más cortas y modificaciones técnicas + Agregar ámbito en









La Comisión del máximo organismo del automovilismo deportivo mundial aprobó reducir la distancia total de los Grandes Premios a 290 km y eliminar el límite de tres horas.

La Comisión de la Fórmula 1 aprobó la reducción en los circuitos. Ahora, la distancia total no sobrepasará los 290 kilómetros. F1

Luego del descanso del pasado fin de semana, la Fórmula 1 se preparan para retomar la acción con el Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras tanto, la Comisión de la F1 ha llegado a una resolución ante la propuesta que existía de reducir la distancia de las competencias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la tercera reunión del año de la Comisión de Fórmula 1 celebrada en las últimas horas y quye estuvo encabezada por Nikolas Tombazis y Stefano Domenicali, el organismo rector hizo oficial la aprobación de una serie de ajustes clave al reglamento deportivo y técnico para 2027:

Reducción en la distancia de carrera: En sintonía con las modificaciones en el flujo de combustible para las unidades de potencia de 2027, la FIA aprobó reducir la distancia total de las competencias de 305 km a 290 km, lo que equivale a recortar entre dos y tres vueltas por Gran Premio.

En sintonía con las modificaciones en el flujo de combustible para las unidades de potencia de 2027, la FIA aprobó reducir la distancia total de las competencias de 305 km a 290 km, lo que equivale a recortar entre dos y tres vueltas por Gran Premio. Flexibilidad ante suspensiones y lluvia: Se eliminó el límite máximo de tres horas para la duración total de un evento (incluyendo interrupciones), aunque se mantiene el tope de dos horas de carrera efectiva en pista. Además, se otorgará mayor margen para extender las sesiones de prácticas libres si son interrumpidas.

Se eliminó el límite máximo de tres horas para la duración total de un evento (incluyendo interrupciones), aunque se mantiene el tope de dos horas de carrera efectiva en pista. Además, se otorgará mayor margen para extender las sesiones de prácticas libres si son interrumpidas. Liberación en cajas de cambios: Tras consultar con los fabricantes y el Comité Asesor Deportivo, se acordó eliminar la homologación de las cajas de cambios para 2027, permitiendo libertad de desarrollo a los proveedores. La reducción de kilómetros en los Grandes Premios obedece directamente a la preocupación de las escuderías respecto a la relación 60/40 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica que entrará en vigor en 2027 con el objetivo de reducir el efecto del super clipping.

Como la nueva normativa exige un mayor flujo de gasolina para compensar la potencia térmica, los chasis actuales no contaban con el volumen necesario en sus depósitos para cubrir los 305 km tradicionales.

En la previa del GP de Azerbaiyán, del cuál tomará parte el argentino Franco Colapinto, la Comisión de la F-1 hizo cambios importantes para la categoría con vistas al 2027. F1 Los horarios y el cronograma completo del GP de Azerbaiyán Esta semana, la Fórmula 1 tendrá su decimoquinta fecha con el Gran Premio de Azerbaiyán con la particularidad de que la carrera principal se desarrollará durante el sábado. El argentino Franco Colapinto estará presente en el Circuito Callejero de Bakú al volante de uno de los monoplazas de Alpine, en una nueva oportunidad para buscar un resultado destacado en la segunda mitad de la temporada.

F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán Jueves 24 de septiembre Práctica 1: 5.30 - 6.30 horas.

Práctica 2: 9 - 10 horas. Viernes 25 de septiembre Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.

Clasificación: 9 - 10 horas. Sábado 26 de septiembre Carrera: 8 horas.