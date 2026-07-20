El lamento de Lautaro Martínez por no jugar en la final del Mundial: "Me hubiera gustado ayudar, pero bueno..." + Agregar ámbito en









El delantero destacó haber llegado a dos finales consecutivas, se refirió a la derrota ante España y agradeció el apoyo de la gente. También expresó su enojo por no haber ingresado.

"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno", se lamentó Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez habló este lunes sobre lo que fue la derrota en la final del Mundial 2026 ante España que dejó a la Argentina a las puertas del bicampeonato. El delantero del Inter y goleador del ciclo de Lionel Scaloni se lamentó no haber ingresado y expresó su enojo: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno".

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El delantero, que volverá a Italia para comenzar sus vacaciones de verano europeo, no fue parte de la alineación titular por decisión del entrenador argentino y no se lo tomó muy bien, dejando un mensaje en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez) “El Toro” jugó siete de los ocho partidos, siendo titular en cuatro de ellos. En total, en la cita mundialista cosechó tres goles, entre ellos el gol del triunfo a Inglaterra, y pudo repartir una asistencia, que fue en el partido por los octavos de final ante Egipto, para ponerle un centro en la cabeza a Enzo Fernández y ganar 3 a 2.

En su publicación también dejó en claro lo que siente por este país: "Siento tanto orgullo de ser argentino", y agregó: "Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio".

Lautaro festejando su gol contra Inglaterra. Por último, no dejó de lado la importancia de los hinchas en este largo recorrido de ocho partidos y tantos viajes a lo largo de Estados Unidos. "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país", sentenció el goleador.

Por qué no ingresó Lautaro Su principal competencia en este torneo fue Julián Álvarez, con quien ya dijeron en varias ocasiones que son amigos y que no hay una rivalidad como tal entre ellos, sino que todo lo que hacen es para ayudar a la Selección argentina. "La Araña" tan solo pudo hacer un gol en los ochos partidos que jugó, inclusive disputando 102 minutos en la final ante España. En lugar del delantero titular ingresó Marcos Senesi, defensor central, por el déficit en el mediocampo que tenía Argentina luego de la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla. Ese fue el motivo principal por el cual Martínez no pudo ingresar y por eso su mensaje de decepción. Lautaro Martínez y su gol ante Suiza @CONMEBOL Si bien aún no hay confirmación, se espera que el atacante del Inter de Milán siga con su ciclo en la Albiceleste y dispute lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030, en busca de revancha.