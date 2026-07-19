A pura emoción: cómo cantaron el Himno Nacional los jugadores de la Selección antes de la final ante España + Agregar ámbito en









Los futbolistas argentinos se mostraron visiblemente emocionados antes del comienzo del partido, tal como había ocurrido en la previa del duelo con Inglaterra.

Jugadores de la Selección Argentina cantaron el Himno Nacional con gran sentimiento antes del partido contra España.

Los jugadores de la Selección argentina cantaron con mucho sentimiento el Himno Nacional en la previa del arranque de la final del Mundial 2026 ante España, en Estados Unidos, en una versión interpretada por María Becerra.

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Con los nervios a flor de piel, las cámaras enfocaron uno por uno a los futbolistas de la Albiceleste, que parecieron sentir cada palabra con la misma intensidad que había mostrado el plantel en la previa del cruce ante Inglaterra.

La cantante, encargada de darle voz a la interpretación, se vistió por completo de acuerdo a la ocasión: eligió los colores de la bandera argentina y sumó un broche con la forma del Sol de Mayo. Con campera blanca y la equipación titular de la Selección, encabezó un momento cargado de emoción para los jugadores antes del pitazo inicial.

La Argentina se juega su cuarto título mundial, después de haber levantado la copa en 1978, 1986 y 2022, esta última vez en Qatar.

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María Becerra, la voz del himno nacional argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3cfp8YVKOy — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 María Becerra emocionó al cantar el Himno Nacional antes de la final entre Argentina y España María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La cantante apareció en el centro del campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada, con un estadio colmado y miles de hinchas acompañando cada estrofa.

La artista realizó una interpretación cargada de emoción que fue seguida con respeto tanto por los futbolistas como por el público presente. La participación de Becerra formó parte del protocolo oficial organizado por la FIFA antes del inicio del partido decisivo. Finalizada su presentación, los equipos quedaron listos para el sorteo de capitanes y el comienzo de la final que definirá al campeón del Mundial 2026.