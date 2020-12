¿Hubo abandono? Ruggeri y la cruda revelación sobre el final de Maradona

Embed #ESPNF90 | LA CONFESIÓN DE CLAUDIA A OSCAR



Visiblemente conmovido, el Cabezón Ruggeri contó una intimidad que Claudia Villafañe le contó sobre el lugar donde murió Diego. Desgarrador relato de su amigo. pic.twitter.com/ZKZSI9KnYx — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 30, 2020

Por otro lado, también explicó las peleas que tuvo con Maradona por sus adicciones a lo largo de sus carreras futbolísticas.

"Me peleé mucho, pero no por fútbol, por tema droga... Me encerraba con él en la habitación. El nos dijo que tenía un problema con la droga. Lo hablábamos normal, pero yo me enojaba mucho. Le decía: '¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, Claudia que te sigue para todos lados, vos estás loco...'. Y él me decía: 'Hay cosas que vos no entendés, la carga que yo tengo encima'", afirmó el exdefensor de la selección argentina.