La especial dedicatoria de Claudia a Maradona en el reality que compite

Resulta que Claudia, o 'Tata', como la apodaron sus compañeros del reality gastronómico, es una de las semifinalistas del certamen y obtuvo una estrella dorada por su desempeño.

Cuando Santiago del Moro, conductor del programa, anunció que ella había ganado el reconocimiento levantó los brazos mirando al cielo y comentó: "No quería decir nada, porque todos los días se dicen cosas lindas y no. No hablé, no hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas...".

Embed Claudia Villafañe se llevó la segunda estrella y emocionó a todos dedicándole este logro a Diego Maradona ¡Vamos Tata! #MasterChefArgentina pic.twitter.com/M5ySi2KwnB — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) December 23, 2020

"Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia", agregó la exesposa de Maradona.

Quien la felicitó en redes sociales fue Gianinna, una de sus hijas, con este mensaje: