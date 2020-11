¿Maradona planeaba recuperarse en Barcelona?

En diálogo con Espejo Público de Antena 3 contó que a Maradona lo habían con convencido también excompañeros del Barcelona como Julio Alberto, Migueli o Bernd Schuster.

"Hablaba con él casi todos los días. Me dijo que cuando acabara el fútbol le fuera a buscar y se volvía conmigo a Barcelona", contó. "Me llevas donde tú quieras, pero primero llévame a ver al mar", le dijo Maradona.

“Maradona se tenía que ir de Argentina"

"Cada día le veía peor. Pensé que se tenía que ir de Argentina. En Dubái vivía mejor, lo miraban pero no se acercaban a él, podía hacer una vida más tranquila", dijo Richy Castellanos. "Hablé con él el día de su cumpleaños. No podía vocalizar bien, porque ya estaba el hombre bastante mal. Y me dijo que en diciembre, cuando acabase la liga, se venía a Barcelona con nosotros", relató.

"Nadie podíamos ir ahora a Argentina. Yo solo no podía con todo. Hablé con sus excompañeros del Barça y decidimos ir en diciembre y traerlo en un avión", explicó Richy Castellanos.

"Hay gente que se acerca a Diego porque es fan, pero hay gente que se acerca por otras cosas. Desde hace dos años el hombre fue empeorando, él no se daba cuenta pero yo sí lo veía. Él no se daba cuenta y yo pensé que se tenía que ir de Argentina", relató el relacionista publico.