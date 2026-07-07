La leyenda continúa: el nuevo récord que rompió Lionel Messi ante Egipto + Agregar ámbito en









El capitán argentino anotó al menos un gol en nueve partidos mundialistas consecutivos, diez de ellos en fases eliminatorias. Además, se aleja de Mbappé como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Lionel Messi anotó ocho goles en este Mundial y es el candidato a la Bota de Oro.

Lionel Messi agarró la pelota en el área luego de que Gonzalo Montiel la deje jugable y le rompió el arco al arquero egipcio, Mostafa Shobeir Oufa. Un gol más para la cuenta del máximo goleador del Mundial 2026 y un nuevo récord que rompió: convirtió en nueve partidos mundialistas consecutivos.

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La racha goleadora comenzó en Qatar 2022 en los octavos de final contra Australia, partido en el que la Pulga metió el primer gol del encuentro. Luego anotó frente a Países Bajos, Croacia y en la final contra Francia.

En esta edición no se salvó nadie: en todos los partidos -ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto- el capitán argentino convirtió al menos un gol.

A sus 39 años y en su sexto Mundial, Lionel Messi no sabe del paso del tiempo. En el que podría ser el último, el diez está teniendo una de sus mejores actuaciones mundialistas, rompiendo marcas partido a partido. La leyenda continúa.

Lionel Messi has now scored in nine successive @FIFAWorldCup matches - extending his record streak! pic.twitter.com/gxrSfdtYEL — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026 Lionel Messi, goleador récord: 21 tantos mundialistas Con el gol del empate esta tarde ante Egipto, Lionel Messi convirtió el número 21 de su trayectoria en Copas del Mundo y sigue en lo más alto de la tabla de goleadores históricos. La marca de Miroslav Klose con 16 goles que Leo perseguía al inicio de este Mundial ya quedó atrás y ahora la pelea es con Kylian Mbappé que le pisa los talones con 19 unidades.

Además, el rosarino igualó la marca de Guillermo Stábile en Uruguay 1930 como el argentino que más goles anotó en una sola Copa del Mundo (8). Con la asistencia que le dio a Cristian Romero para el primer gol contra Egipto, Messi sumó la décima en Mundiales y alcanzó la cifra que ostentaba Pelé. Y si quedaban dudas de su vigencia, el capitán argentino convirtió 15 goles en Mundiales con más de 35 años, 10 de ellos en fases eliminatorias, una cifra sin precedentes. Y se convirtió en el jugador más veterano en hacer una asistencia y un gol en el mismo partido, superando a Nils Liedholm, el sueco que había logrado esa marca en 1958 con 35 años.