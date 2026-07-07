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7 de julio 2026 - 18:49

Los mejores memes de la remontada de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

La Selección argentina sufrió más de la cuenta, dio vuelta un partido increíble y avanzó a los cuartos de final. Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron con humor en redes sociales.

Las redes reaccionaron con memes al triunfo agónico de Argentina ante Egipto.

Las redes reaccionaron con memes al triunfo agónico de Argentina ante Egipto.

El partido tuvo todos los condimentos para convertirse rápidamente en tendencia: un primer tiempo complicado, el penal errado por Lionel Messi, el gol anulado a Egipto, la reacción argentina y una remontada agónica que terminó con el gol de Enzo Fernández para sellar el triunfo.

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En ese contexto, las redes sociales estallaron con memes. Durante buena parte del encuentro, los usuarios reflejaron la tensión por el resultado adverso y la preocupación por una posible eliminación. Sin embargo, con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el clima cambió por completo y las publicaciones pasaron del dramatismo al festejo.

Como suele ocurrir en cada partido decisivo de la Selección argentina, X se llenó de imágenes, videos y frases virales. Muchos usuarios apelaron al humor para graficar el sufrimiento del primer tiempo, mientras que otros celebraron la capacidad del equipo para volver a levantarse en un momento límite.

Los memes del agónico triunfo argentino

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