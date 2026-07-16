Mundial 2026: los millonarios valores de mercado de los goleadores del torneo

Con Lionel Messi a la cabeza, la tabla de los máximos goleadores de los Mundiales también está llena de los jugadores más caros.

Sin figurar entre los jugadores más caros, Messi lidera la tabla de goleadores de esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 va llegando a su fin. Tan solo quedan dos partidos para definir al campeón del certamen, el cual saldrá del ganador de la gran final entre Argentina y España. También resta el duelo por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, clave para definir la tabla de máximos goleadores de la copa.

Estos últimos encuentros servirán para descubrir quién se quedará con la bota de oro. Entre los candidatos aparecen las figuras de mayor valor de toda la competencia, aunque el líder del ranking no figura ni entre los diez mejor tasados de la Copa del Mundo.

Si bien el fútbol no se traduce en números y el Mundial 2026 lo dejó claro con varios rendimientos sorpresivos, entre los máximos goleadores están presentes varios de los jugadores mejor valorados del certamen.

Messi puede ganar su segunda Copa del Mundo ante España y, de paso, quedarse con la Bota de Oro.

Antes de la final y el partido por el tercer puesto, Lionel Messi lidera este ranking. Su tasación se redujo en comparación con años anteriores debido a su edad. Sin embargo, a los 39 años, el capitán de Argentina sigue dando que hablar y busca su segunda corona.

La Pulga anotó ocho goles en siete partidos y disputará la gran final ante España. En la búsqueda de su segunda Copa del Mundo, el capitán de la Albiceleste lidera la tabla junto a Kylian Mbappé.

A diferencia de su etapa como el jugador más caro del planeta, actualmente Lionel Messi está valorado en u$s17 millones. El astro del Inter Miami transita el final de su carrera en un nivel superlativo. También aspira a ser el máximo asistidor, al ubicarse a solo un pase gol de Michael Olise, líder de esa estadística en el Mundial 2026.

Kylian Mbappé

Kiki se quedó sin poder disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo tras caer ante España. Sin embargo, aún puede batallar por el premio individual. Tiene ocho tantos, los mismos que la Pulga, y el sábado ante Inglaterra tendrá su última oportunidad de quedarse con la Bota de Oro en esta competencia.

Mbappé buscará superar a Messi este sábado ante Inglaterra, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Cuenta de X: @equipedefrance

El delantero del Real Madrid está tasado en u$s206.1 millones. Aunque no es el jugador más costoso de la competencia, completa el podio de cotizaciones junto a Lamine Yamal y Erling Haaland. El noruego lo sigue en la tabla de goleadores, pero ya quedó fuera de competencia.

Erling Haaland

El Androide hizo historia en el certamen con Noruega gracias a un nivel individual fuera de lo común. En sus primeras cinco presentaciones en la Copa del Mundo estuvo a la altura y anotó siete goles. Luego de ser eliminado en cuartos de final ante Inglaterra, se quedó sin posibilidades de aumentar su cuenta.

Aunque Noruega y Haaland quedaron afuera en cuartos, el Androide sigue por encima de Bellingham y Kane en la tabla de goleadores. Cuenta de X: @ErlingHaaland

Haaland es el segundo jugador más caro de todo el Mundial 2026, con una ficha tasada en u$s229 millones. Una vez que culmine la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, su valor final registrará un incremento debido a su enorme actuación.

Harry Kane

El capitán de Inglaterra no pudo anotar en el duelo ante Argentina y cuenta con 6 goles. Ante Francia intentará superar a Mbappé y Messi, aunque se desconoce si será parte del once titular de Thomas Tuchel o habrá una rotación masiva en el conjunto británico al no haber nada en juego.

El duelo por el tercer lugar contra Francia es la última oportunidad de Kane para quedarse con la Bota de Oro. Cuenta de X: @England

A sus 32 años, el artillero del Bayern Munich no figura entre los diez jugadores más caros de la Copa del Mundo. Su ficha está tasada en u$s68.7 millones, lejos de su mayor cotización de u$s175.8 millones alcanzada en 2018.

Jude Bellingham

El último de la lista de máximos anotadores conserva el sueño de quedarse con la bota de oro. También ausente en el marcador ante Argentina, la figura del Real Madrid tendrá un duelo particular ante su compañero Mbappé en el partido por el tercer lugar.

Bellingham, el único no delantero en carrera, buscará dar el golpe y quedarse con la Bota de Oro del Mundial. Cuenta de X: @England

Autor de seis goles en la Copa del Mundo, el ex Borussia Dortmund ocupa el noveno lugar entre las figuras más costosas del torneo con un valor de u$s148.8 millones. Su caso es el más particular de todos por ser el único mediocampista entre los delanteros que buscan el premio.