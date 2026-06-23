Polémica: Donald Trump entregará la Copa del Mundo al campeón en la final

Rompiendo con el protocolo reciente de la FIFA, el trofeo será entregado conjuntamente al capitán del equipo ganador por Trump, presidente de Estados Unidos, e Infantino, mandamás de la FIFA.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , entregará el trofeo a los ganadores de la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey el 19 de julio, según confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino .

Rompiendo con el protocolo reciente de la FIFA , el trofeo será entregado conjuntamente al capitán del equipo ganador por Trump e Infantino.

En Qatar 2022 y Rusia 2018 , las dos Copas del Mundo anteriores celebradas bajo el liderazgo de Infantino, fue el presidente de la FIFA quien entregó el trofeo.

"Estaremos junto al presidente [Trump] disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos" , dijo Infantino a 'Fox & Friends'. "Estamos juntos todo el tiempo" , agregó.

La decisión de entregar el trofeo conjuntamente surge tras la polémica que rodeó la entrega del trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA al Chelsea, después de su victoria sobre el Paris Saint-Germain en Nueva Jersey el verano pasado.

Se permitió al presidente Trump entregar el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James, pero el hecho de no abandonar el escenario provocó que participara en las celebraciones del equipo junto a unos jugadores que se mostraban desconcertados.

Chelsea campeon Mundial de Clubes.jpg

Los antecedentes

Aunque en las Copas del Mundo recientes el trofeo fue entregado a los vencedores por Infantino y su predecesor en la presidencia de la FIFA, Sepp Blatter, en el pasado hubo jefes de Estado que entregaron el trofeo mundialista.

El rey Juan Carlos de España entregó la Copa del Mundo al capitán de Italia, Dino Zoff, en 1982, mientras que la reina Isabel II entregó el trofeo al capitán de Inglaterra, Bobby Moore, tras el éxito de los "Tres Leones" en 1966.