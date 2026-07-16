Santiago del Moro anunció la suspensión de la gala de eliminación en Gran Hermano: cuándo es el nuevo día + Agregar ámbito en









El programa del miércoles se postergó debido a las celebraciones nacionales que desató la victoria de la Scaloneta frente al conjunto inglés.

Gran Hermano suspendió su gala de eliminación y nominación prevista para este miércoles.

Gran Hermano reprogramó la gala de eliminación y nominación que estaba prevista para este miércoles y la pasó al jueves, como consecuencia de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra. El cambio en la programación se dio para acompañar los festejos por el pase de la Scaloneta a una nueva definición mundialista.

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El anuncio lo hizo Santiago del Moro a través de sus historias de Instagram. "¡A seguir festejando Argentina! Nosotros nos vemos mañana jueves a las 22:30 con gala de nominación y eliminado de la casa", escribió el conductor.

Santiago del Moro vía historias de Instagram. Captura de Pantalla. La decisión se tomó para que el público pudiera seguir los festejos por el pase de la Scaloneta a una nueva final del mundo. En distintos puntos del país, miles de personas salieron a celebrar el triunfo ante Inglaterra.

Cómo afecta el Mundial 2026 a la gala de Gran Hermano El cambio de programación generó expectativa entre los seguidores del reality, que aguardaban conocer quién dejará la casa tras la "placa express" definida el lunes. Los participantes que continúan en riesgo son "Cola", Matías Hanssen, Juan Carlos López, Alejandra Majluf y Mariela Prieto.

La gala del jueves tendrá un doble desafío para los jugadores. Además de conocerse el nombre del nuevo eliminado, quienes sigan en competencia deberán volver al confesionario para realizar una nueva ronda de nominaciones.

La modificación forma parte de los cambios que viene realizando la televisión argentina por el Mundial 2026. La final entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, por lo que podrían producirse nuevos ajustes en la programación de los canales.

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