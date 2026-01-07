El Abierto de Australia tendrá una bolsa récord de u$s74,9 millones en premios + Seguir en









El primer Grand Slam del año, que se disputará entre el domingo 18 y el domingo 1º de febrero, aumenta un 16 % el monto económico a repartir entre los tenistas.

En el Melbourne Park se disputará entre el 18 de enero y el 1º de febrero el Open de Australia, que en esta edición repartirá un monto récord en premios.

El Abierto de Australia, que se desarrollará en las pistas del Melbourne Park entre el 18 de enero al 1 de febrero, tendrá una bolsa de premios récord de u$s74,9 millones, lo que representa un aumento del 16 % con respecto al año pasado (fue de u$s64,81 millones) y la mayor en la historia del torneo.

Los ganadores, tanto en la rama masculina como femenina, embolsarán u$s2,79 millones, lo que supone un aumento del 19% con respecto a los u$s2,35 millones de la edición 2025. También se observan en las rondas de las qualies un importante aumento de 16% (un eliminado en la primera ronda que se lleva un récord de u$s100.750), lo que representa “el mayor impulso para los jugadores que buscan abrirse camino”, celebraron desde Tennis Australia, el ente que administra el tenis de esa región.

SINNER GANADOR OPEN AUSTRALIA 2025 El italiano Jannik Sinner derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 para consagrarse bicampeón del Australian Open 2025. @ATP Tour El director ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, dijo que el aumento “demuestra” el “compromiso de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles”. Y añadió: “Desde un aumento del 55% en los premios de clasificación desde 2023 hasta la mejora de los beneficios para los jugadores, garantizamos la sostenibilidad del tenis profesional para todos los competidores. Al apoyar a jugadores de todos los niveles, estamos creando canteras de talento más sólidas y tramas más atractivas para los espectadorestre.

Dijo que el pozo de premios era parte de un compromiso más amplio de Tennis Australia para financiar otros eventos durante el verano australiano, con un total de 135 millones de dólares australianos (90,7 millones de dólares estadounidenses) "invertidos" en toda la gira, que incluye torneos como la United Cup y 250 eventos en Brisbane, Hobart y Adelaida.

"Esta inversión fortalece las bases del tenis, garantizando la salud y el crecimiento comercial del deporte a largo plazo", afirmó Tiley.

El detalle de los premios y aumentos para singles Campeones: US$ 2.776.690, +19%

Finalistas: US$ 1.438.526, +13%.

Semifinalistas: US$ 836.353, +14%.

Cuartofinalistas: US$ 501.811, +13%.

Cuarta ronda: US$ 321.159, +14%.

Tercera ronda: US$ 219.292, +13%.

Segunda ronda: US$ 150.543, +13%.

Primera ronda: US$ 100.362, +14%.

Qualy, R3: US$ 55.868, +16%.

Qualy, R2: US$ 38.137, +16%.

Qualy, R1: US$ 27.097, +16%.