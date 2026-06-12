Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo mensaje: "Soy hincha para el resto de mi vida"

El mediocampista español publicó un video luego de acordar su rescisión con el club. Agradeció a Juan Román Riquelme, saludó al nuevo cuerpo técnico y aseguró que seguirá vinculado al Xeneize como hincha.

Ander Herrera se despidió de Boca con un mensaje para los hinchas tras acordar su salida del club.

Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo mensaje después de confirmarse que no continuará en el club. El mediocampista español, que llegó a comienzos de 2025 y generó una fuerte expectativa entre los hinchas, publicó un video en el que agradeció la oportunidad de haber vestido la camiseta azul y oro.

“Hola bosteros, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida ”, expresó Herrera en el inicio de su despedida.

El volante de 36 años dejará Boca luego de un año y medio, tras no ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena de cara al nuevo ciclo. Sin embargo, la salida se resolvió en buenos términos entre las partes y el futbolista eligió despedirse con un mensaje de gratitud.

En el video, Herrera agradeció a los dirigentes que le permitieron cumplir uno de los sueños de su carrera y mencionó especialmente a Juan Román Riquelme. “Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí, uno de los sueños que he tenido durante toda mi carrera, haber podido representar este club, poder usar estos colores”, sostuvo.

Además, le deseó éxito al nuevo cuerpo técnico que encabezará Arruabarrena. “Desearle lo mejor al nuevo cuerpo técnico, desearles muchísimos éxitos. Será el éxito de todos nosotros y todos los que queremos en este club”, agregó.

Herrera también hizo un balance positivo de su paso por el Xeneize, más allá de que no logró consolidarse con la regularidad esperada. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble, he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida”, afirmó.

El exjugador del Athletic Club, Manchester United y PSG aseguró que intentará volver seguido a la Bombonera y dejó abierta la puerta para colaborar con la institución en el futuro. “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera”, señaló.

Por último, Herrera remarcó el vínculo familiar que construyó con Boca durante su estadía en Argentina. “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida. Gracias por todo y aguante Boca”, cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2065504812423123237&partner=&hide_thread=false Uno de los nuestros. Para toda la vida. pic.twitter.com/IoSpkmQdRX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2026

Las otras salidas que se vienen en Boca

De manera simultánea a la baja del español, el Consejo de Fútbol abrochó otra salida largamente postergada: la de Nicolás Orsini. El delantero, cuyo pase pertenecía a Boca desde 2021 pero venía siendo cedido a diferentes clubes, interrumpió su contrato definitivo que vencía en diciembre.

Orsini registraba un prolongado bache de inactividad con la camiseta de Boca, club en el cual no jugaba desde hacía más de tres años; su último partido oficial había sido el lejano 9 de abril de 2023 en una derrota contra Colón de Santa Fe. Tras ese compromiso, fue prestado primero a Unión de Santa Fe y posteriormente a Platense, su último club, donde formó parte del plantel que recientemente se coronó campeón del fútbol argentino.

Esta doble depuración en el ataque y el mediocampo xeneize comenzó a generar movimientos automáticos en el mercado de pases local. Gimnasia y Esgrima La Plata manifestó un concreto interés por incorporar al extremo Lucas Janson.

Los motivos del sondeo por parte del club platense radican en que el futbolista quedó relegado en la consideración del nuevo entrenador de Boca tras la llegada de Arruabarrena; ante la falta de minutos y la necesidad del "Lobo" de sumar variantes ofensivas de jerarquía y desequilibrio por las bandas para el torneo, el club platense lo ve como una oportunidad de mercado ideal mediante un préstamo.

Por último, el panorama médico de las estrellas del club sigue sumando preocupación de cara al futuro cercano. El delantero uruguayo Edinson Cavani arrastra una seria duda sobre si someterse o no a una intervención quirúrgica.

El atacante padece una severa molestia y dolor crónico en la zona lumbar (cintura) que arrastra desde principios de año y que le impide entrenar a la par del grupo. Aunque especialistas médicos externos al club le recomendaron operarse para solucionar definitivamente la dolencia, Cavani evalúa los pros y contras de la decisión, consciente de que entrar al quirófano le demandará varios meses de recuperación fuera de las canchas en la última etapa de su carrera profesional.