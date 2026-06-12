Canadá empató con Bosnia y Herzegovina y consiguió su primer punto en la historia de los mundiales

En Toronto, el primer gol fue del bosnio Jovo Luki a los 21 minutos, los locales empataron a los 33 del segundo parcial con un derechazo de Cyle Larin.

Canadá debutó con un empate ante Bosnia y rompió la mala racha de dos mundiales sin sumar puntos.

En su debut en el Mundial y como anfitrión, Canadá empató 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto. Fue por la primera fecha del Grupo B y con este resultado, a pesar de no haber logrado la victoria, los canadienses obtuvieron su primer punto en sus tres participaciones mundialistas.

El primer gol llegó desde un córner cerrado al primer palo de Ivan Baši a los 21 minutos del primer tiempo. El capitán Sead Kolašinac la peinó y el delantero Jovo Luki cabeceó y anotó el único tanto para Bosnia que sorprendió a Canadá que, hasta esa acción, controlaba el juego.

A pesar del gol, de allí en más la pelota la tuvieron los locales, que adelantaron sus líneas e hicieron jugar al rival cada vez más cerca del arquero. A los 16 minutos del segundo parcial, el técnico Jesse Marsch hizo los primeros tres cambios que resultaron claves para el partido.

Cyle Larin , el delantero del Southampton que había entrado por Tani Oluwaseyi, recibió la pelota en el área de Bosnia de espaldas al arco, la controló, giró y con un derechazo cruzado hizo explotar el Toronto Stadium con el tanto del empate a los 33 del segundo tiempo.

El próximo 18 de junio, los bosnios se enfrentarán a Suiza a las 16 en el SoFi Stadium. Los canadienses, por su parte, ese mismo día a las 19 se cruzarán con Qatar en el BC Place.

El árbitro del partido fue el argentino Facundo Tello.

Es la tercera participación en una Copa del Mundo para Canadá. Había sido parte de las ediciones 1986 y 2022, un dato que entusiasma a los fanáticos argentinos ya que en ambos torneos Argentina se consagró campeona del mundo.

Canadá no había logrado nunca si quiera un empate, el partido de hoy es histórico para su selección. En México 1986 perdió en fase de grupos contra Francia, Hungría y la Unión Soviética. Y en la última edición en Qatar, perdió ante Bélgica, Croacia y Marruecos.

Para Bosnia es su segunda vez jugando un Mundial. La primera había sido en Brasil 2014. En aquella edición se enfrentó a la Argentina en lo que terminó 2 a 1 a favor de los dirigidos por Alejandro Sabella.

bosnia selección Es la segunda participación de Bosnia en un Mundial. @nfsbih_official

Facundo Tello, el árbitro argentino del encuentro, fue el primero en estrenar una de las nuevas reglas de la FIFA

A los 11 minutos del segundo tiempo, el bosnio Sead Kolasinac tardó más de cinco segundos en hacer un saque con la mano, por lo que el juez bahiense sancionó lateral para Canadá.

Es una de las nuevas reglas que implemento la FIFA para el Mundial 2026 y que empezaron a regir el 1 de junio. En los saques de banda los árbitros podrán hacer una cuenta regresiva con la mano de cinco segundos. Si el jugador tarda más en ejecutar el tiro, la posesión pasa al rival.