Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan presentó su renuncia y se fue + Seguir en









El técnico Ariel Holan decidió no continuar al mando de Rosario Central tras finalizar el año de competencia, donde la AFA le otorgó el título de "Campeón de Liga" por ser primero de la Tabla Anual.

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan presentó su renuncia y se fue

El técnico Ariel Holan decidió no continuar al mando de Rosario Central tras finalizar el año de competencia. El club rosarino lo informó en sus redes sociales donde dijeron que las partes decidieron de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El entrenador que llegó en 2024, consiguio con el “Canalla” la Liga 2025, al finalizar primero en la Tabla Anual. En total, disputó 42 partidos, consiguiendo 22 victorias, 14 empates y seis derrotas.

Comunicado oficial del club “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1999151805255520748&partner=&hide_thread=false Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club… pic.twitter.com/BaBrkpxRPw — Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2025