La Liga Profesional confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 25 de enero. El certamen tendrá dos zonas de 15 equipos y un único cruce interzonal, programado para la fecha 6 (22 de febrero).
Fixture Liga Profesional 2026: interzonales, clásicos y debut de cada equipo
La temporada que abrirá el fútbol argentino ya tiene armado su calendario inicial, con el orden completo de partidos, las fechas destacadas y la programación de los encuentros más relevantes del certamen organizado por la AFA.
Así se jugará el Apertura 2026: contra quiénes debutarán Boca y River en la Liga Profesional
Torneo Clausura 2025: los días y horarios de las semifinales
Boca Juniors debutará ante Deportivo Riestra en La Bombonera y River Plate visitará a Barracas Central en la primera fecha.
¿Cuándo se juega el Superclásico 2026?
El River–Boca del Apertura 2026 se disputará en la fecha 15, el fin de semana del 19 de abril, en el estadio Monumental. Será uno de los encuentros decisivos de la recta final del torneo.
Fechas de los clásicos del Apertura 2026
Huracán–San Lorenzo: fecha 4 (8 de febrero).
Gimnasia–Estudiantes: fecha 5 (15 de febrero).
Newell’s–Rosario Central: fecha 8 (1 de marzo).
Independiente–Racing: fecha 13 (5 de abril).
Lanús–Banfield: fecha 14 (12 de abril).
Belgrano–Talleres: fecha 11 (15 de marzo).
Argentinos–Platense: fecha 12 (22 de marzo).
Ind. Rivadavia–Gimnasia (Mza.): fecha 16 (26 de abril).
Tigre–Vélez: fecha 10 (11 de marzo).
Fecha de interzonales del Apertura 2026
La jornada interzonal se jugará en la fecha 6, el fin de semana del 22 de febrero. Los cruces serán:
Vélez vs. River
Platense vs. Barracas Central
Rosario Central vs. Talleres
Estudiantes vs. Sarmiento
Defensa y Justicia vs. Belgrano
Argentinos vs. Lanús
Boca vs. Racing
Independiente Rivadavia vs. Independiente
Unión vs. Aldosivi
Instituto vs. Atlético Tucumán
San Lorenzo vs. Estudiantes (RC)
Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia LP
Central Córdoba vs. Tigre
Deportivo Riestra vs. Huracán
Banfield vs. Newell’s
Fixture completo del Torneo Apertura 2026
A continuación, fecha por fecha, todos los partidos del campeonato:
Fecha 1 – fin de semana del 25/01
Interzonal:
Aldosivi vs. Defensa y Justicia
Zona A
Boca vs. Deportivo Riestra
Independiente vs. Estudiantes
Talleres vs. Newell’s
Instituto vs. Vélez
Unión vs. Platense
San Lorenzo vs. Lanús
Central Córdoba vs. Gimnasia (Mza.)
Zona B
Barracas Central vs. River
Gimnasia LP vs. Racing
Rosario Central vs. Belgrano
Tigre vs. Estudiantes RC
Argentinos vs. Sarmiento
Banfield vs. Huracán
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
Fecha 2 – semana del 28/01
Interzonal:
Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
Zona A
-
Gimnasia (Mza.) vs. San Lorenzo
Lanús vs. Unión
Platense vs. Instituto
Vélez vs. Talleres
Newell’s vs. Independiente
Estudiantes vs. Boca
Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
Zona B
Huracán vs. Independiente Rivadavia
Sarmiento vs. Banfield
Estudiantes RC vs. Argentinos
Belgrano vs. Tigre
Racing vs. Rosario Central
River vs. Gimnasia LP
Aldosivi vs. Barracas Central
Fecha 3 – fin de semana del 01/02
-
Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Zona A
-
Defensa y Justicia vs. Estudiantes
Boca vs. Newell’s
Independiente vs. Vélez
Talleres vs. Platense
Instituto vs. Lanús
Unión vs. Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo vs. Central Córdoba
Zona B
Gimnasia LP vs. Aldosivi
Rosario Central vs. River
Tigre vs. Racing
Argentinos vs. Belgrano
Banfield vs. Estudiantes RC
Independiente Rivadavia vs. Sarmiento
Atlético Tucumán vs. Huracán
Fecha 4 – fin de semana del 08/02
Interzonal (clásico):
-
Huracán vs. San Lorenzo
Zona A
-
Central Córdoba vs. Unión
Gimnasia (Mza.) vs. Instituto
Lanús vs. Talleres
Platense vs. Independiente
Vélez vs. Boca
Newell’s vs. Defensa y Justicia
Estudiantes vs. Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento vs. Atlético Tucumán
Estudiantes RC vs. Independiente Rivadavia
Belgrano vs. Banfield
Racing vs. Argentinos
River vs. Tigre
Aldosivi vs. Rosario Central
Barracas Central vs. Gimnasia LP
Fecha 5 – fin de semana del 15/02
Interzonal (clásico):
-
Gimnasia LP vs. Estudiantes
Zona A
-
Deportivo Riestra vs. Newell’s
Defensa y Justicia vs. Vélez
Boca vs. Platense
Independiente vs. Lanús
Talleres vs. Gimnasia (Mza.)
Instituto vs. Central Córdoba
Unión vs. San Lorenzo
Zona B
Rosario Central vs. Barracas Central
Tigre vs. Aldosivi
Argentinos vs. River
Banfield vs. Racing
Independiente Rivadavia vs. Belgrano
Atlético Tucumán vs. Estudiantes RC
Huracán vs. Sarmiento
Fecha 6 – interzonales (fin de semana del 22/02)
Vélez vs. River
Platense vs. Barracas Central
Rosario Central vs. Talleres
Estudiantes vs. Sarmiento
Defensa y Justicia vs. Belgrano
Argentinos vs. Lanús
Boca vs. Racing
Independiente Rivadavia vs. Independiente
Unión vs. Aldosivi
Instituto vs. Atlético Tucumán
San Lorenzo vs. Estudiantes RC
Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia LP
Central Córdoba vs. Tigre
Deportivo Riestra vs. Huracán
Banfield vs. Newell’s
Fecha 7 – semana del 25/02
-
Sarmiento vs. Unión
Zona A
-
San Lorenzo vs. Instituto
Central Córdoba vs. Talleres
Gimnasia (Mza.) vs. Independiente
Lanús vs. Boca
Platense vs. Defensa y Justicia
Vélez vs. Deportivo Riestra
Newell’s vs. Estudiantes
Zona B
Estudiantes RC vs. Huracán
Belgrano vs. Atlético Tucumán
Racing vs. Independiente Rivadavia
River vs. Banfield
Aldosivi vs. Argentinos
Barracas Central vs. Tigre
Gimnasia LP vs. Rosario Central
Fecha 8 – fin de semana del 01/03
Interzonal (clásico rosarino):
-
Newell’s vs. Rosario Central
Zona A
-
Estudiantes vs. Vélez
Deportivo Riestra vs. Platense
Defensa y Justicia vs. Lanús
Boca vs. Gimnasia (Mza.)
Independiente vs. Central Córdoba
Talleres vs. San Lorenzo
Instituto vs. Unión
Zona B
Tigre vs. Gimnasia LP
Argentinos vs. Barracas Central
Banfield vs. Aldosivi
Independiente Rivadavia vs. River
Atlético Tucumán vs. Racing
Huracán vs. Belgrano
Sarmiento vs. Estudiantes RC
Fecha 9 – fin de semana del 08/03
-
Estudiantes RC vs. Instituto
Zona A
-
Unión vs. Talleres
San Lorenzo vs. Independiente
Central Córdoba vs. Boca
Gimnasia (Mza.) vs. Defensa y Justicia
Lanús vs. Deportivo Riestra
Platense vs. Estudiantes
Vélez vs. Newell’s
-
Belgrano vs. Sarmiento
Racing vs. Huracán
River vs. Atlético Tucumán
Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
Barracas Central vs. Banfield
Gimnasia LP vs. Argentinos
Rosario Central vs. Tigre
Fecha 10 – semana del 11/03
-
Tigre vs. Vélez
Zona A
-
Newell’s vs. Platense
Estudiantes vs. Lanús
Deportivo Riestra vs. Gimnasia (Mza.)
Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
Boca vs. San Lorenzo
Independiente vs. Unión
Talleres vs. Instituto
-
Argentinos vs. Rosario Central
Banfield vs. Gimnasia LP
Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
Atlético Tucumán vs. Aldosivi
Huracán vs. River
Sarmiento vs. Racing
Estudiantes RC vs. Belgrano
Fecha 11 – fin de semana del 15/03
Interzonal (clásico cordobés):
-
Belgrano vs. Talleres
-
Instituto vs. Independiente
Unión vs. Boca
San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
Gimnasia (Mza.) vs. Estudiantes
Lanús vs. Newell’s
Platense vs. Vélez
-
Racing vs. Estudiantes RC
River vs. Sarmiento
Aldosivi vs. Huracán
Barracas Central vs. Atlético Tucumán
Gimnasia LP vs. Independiente Rivadavia
Rosario Central vs. Banfield
Tigre vs. Argentinos
Fecha 12 – fin de semana del 22/03
Interzonal (clásico):
-
Argentinos vs. Platense
-
Vélez vs. Lanús
Newell’s vs. Gimnasia (Mza.)
Estudiantes vs. Central Córdoba
Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
Defensa y Justicia vs. Unión
Boca vs. Instituto
Independiente vs. Talleres
-
Banfield vs. Tigre
Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
Atlético Tucumán vs. Gimnasia LP
Huracán vs. Barracas Central
Sarmiento vs. Aldosivi
Estudiantes RC vs. River
Belgrano vs. Racing
Fecha 13 – fin de semana del 05/04
Interzonal (clásico de Avellaneda):
-
Independiente vs. Racing
-
Talleres vs. Boca
Instituto vs. Defensa y Justicia
Unión vs. Deportivo Riestra
San Lorenzo vs. Estudiantes
Central Córdoba vs. Newell’s
Gimnasia (Mza.) vs. Vélez
Lanús vs. Platense
-
River vs. Belgrano
Aldosivi vs. Estudiantes RC
Barracas Central vs. Sarmiento
Gimnasia LP vs. Huracán
Rosario Central vs. Atlético Tucumán
Tigre vs. Independiente Rivadavia
Argentinos vs. Banfield
Fecha 14 – fin de semana del 12/04
Interzonal (clásico del Sur):
-
Lanús vs. Banfield
-
Platense vs. Gimnasia (Mza.)
Vélez vs. Central Córdoba
Newell’s vs. San Lorenzo
Estudiantes vs. Unión
Deportivo Riestra vs. Instituto
Defensa y Justicia vs. Talleres
Boca vs. Independiente
-
Independiente Rivadavia vs. Argentinos
Atlético Tucumán vs. Tigre
Huracán vs. Rosario Central
Sarmiento vs. Gimnasia LP
Estudiantes RC vs. Barracas Central
Belgrano vs. Aldosivi
Racing vs. River
Fecha 15 – fin de semana del 19/04
Interzonal (Superclásico):
-
River vs. Boca
-
Independiente vs. Defensa y Justicia
Talleres vs. Deportivo Riestra
Instituto vs. Estudiantes
Unión vs. Newell’s
San Lorenzo vs. Vélez
Central Córdoba vs. Platense
Gimnasia (Mza.) vs. Lanús
-
Aldosivi vs. Racing
Barracas Central vs. Belgrano
Gimnasia LP vs. Estudiantes RC
Rosario Central vs. Sarmiento
Tigre vs. Huracán
Argentinos vs. Atlético Tucumán
Banfield vs. Independiente Rivadavia
Fecha 16 – fin de semana del 26/04
-
Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Mza.)
-
Lanús vs. Central Córdoba
Platense vs. San Lorenzo
Vélez vs. Unión
Newell’s vs. Instituto
Estudiantes vs. Talleres
Deportivo Riestra vs. Independiente
Defensa y Justicia vs. Boca
-
Atlético Tucumán vs. Banfield
Huracán vs. Argentinos
Sarmiento vs. Tigre
Estudiantes RC vs. Rosario Central
Belgrano vs. Gimnasia LP
Racing vs. Barracas Central
River vs. Aldosivi
