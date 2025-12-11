SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025

Fixture Liga Profesional 2026: interzonales, clásicos y debut de cada equipo

La temporada que abrirá el fútbol argentino ya tiene armado su calendario inicial, con el orden completo de partidos, las fechas destacadas y la programación de los encuentros más relevantes del certamen organizado por la AFA.

El calendario completo del Apertura 2026 ya está disponible con la distribución de los partidos.



La Liga Profesional confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 25 de enero. El certamen tendrá dos zonas de 15 equipos y un único cruce interzonal, programado para la fecha 6 (22 de febrero).

Boca Juniors debutará ante Deportivo Riestra en La Bombonera y River Plate visitará a Barracas Central en la primera fecha.

¿Cuándo se juega el Superclásico 2026?

El River–Boca del Apertura 2026 se disputará en la fecha 15, el fin de semana del 19 de abril, en el estadio Monumental. Será uno de los encuentros decisivos de la recta final del torneo.

Fechas de los clásicos del Apertura 2026

  • Huracán–San Lorenzo: fecha 4 (8 de febrero).

  • Gimnasia–Estudiantes: fecha 5 (15 de febrero).

  • Newell’s–Rosario Central: fecha 8 (1 de marzo).

  • Independiente–Racing: fecha 13 (5 de abril).

  • Lanús–Banfield: fecha 14 (12 de abril).

  • Belgrano–Talleres: fecha 11 (15 de marzo).

  • Argentinos–Platense: fecha 12 (22 de marzo).

  • Ind. Rivadavia–Gimnasia (Mza.): fecha 16 (26 de abril).

  • Tigre–Vélez: fecha 10 (11 de marzo).

Fecha de interzonales del Apertura 2026

La jornada interzonal se jugará en la fecha 6, el fin de semana del 22 de febrero. Los cruces serán:

  • Vélez vs. River

  • Platense vs. Barracas Central

  • Rosario Central vs. Talleres

  • Estudiantes vs. Sarmiento

  • Defensa y Justicia vs. Belgrano

  • Argentinos vs. Lanús

  • Boca vs. Racing

  • Independiente Rivadavia vs. Independiente

  • Unión vs. Aldosivi

  • Instituto vs. Atlético Tucumán

  • San Lorenzo vs. Estudiantes (RC)

  • Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia LP

  • Central Córdoba vs. Tigre

  • Deportivo Riestra vs. Huracán

  • Banfield vs. Newell’s

Fixture completo del Torneo Apertura 2026

A continuación, fecha por fecha, todos los partidos del campeonato:

Fecha 1 – fin de semana del 25/01

Interzonal:

  • Aldosivi vs. Defensa y Justicia

Zona A

  • Boca vs. Deportivo Riestra

  • Independiente vs. Estudiantes

  • Talleres vs. Newell’s

  • Instituto vs. Vélez

  • Unión vs. Platense

  • San Lorenzo vs. Lanús

  • Central Córdoba vs. Gimnasia (Mza.)

Zona B

  • Barracas Central vs. River

  • Gimnasia LP vs. Racing

  • Rosario Central vs. Belgrano

  • Tigre vs. Estudiantes RC

  • Argentinos vs. Sarmiento

  • Banfield vs. Huracán

  • Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Fecha 2 – semana del 28/01

Interzonal:

  • Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Zona A

  • Gimnasia (Mza.) vs. San Lorenzo

  • Lanús vs. Unión

  • Platense vs. Instituto

  • Vélez vs. Talleres

  • Newell’s vs. Independiente

  • Estudiantes vs. Boca

  • Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia

Zona B

  • Huracán vs. Independiente Rivadavia

  • Sarmiento vs. Banfield

  • Estudiantes RC vs. Argentinos

  • Belgrano vs. Tigre

  • Racing vs. Rosario Central

  • River vs. Gimnasia LP

  • Aldosivi vs. Barracas Central

Fecha 3 – fin de semana del 01/02

Interzonal:

  • Barracas Central vs. Deportivo Riestra

Zona A

  • Defensa y Justicia vs. Estudiantes

  • Boca vs. Newell’s

  • Independiente vs. Vélez

  • Talleres vs. Platense

  • Instituto vs. Lanús

  • Unión vs. Gimnasia (Mza.)

  • San Lorenzo vs. Central Córdoba

Zona B

  • Gimnasia LP vs. Aldosivi

  • Rosario Central vs. River

  • Tigre vs. Racing

  • Argentinos vs. Belgrano

  • Banfield vs. Estudiantes RC

  • Independiente Rivadavia vs. Sarmiento

  • Atlético Tucumán vs. Huracán

Fecha 4 – fin de semana del 08/02

Interzonal (clásico):

  • Huracán vs. San Lorenzo

Zona A

  • Central Córdoba vs. Unión

  • Gimnasia (Mza.) vs. Instituto

  • Lanús vs. Talleres

  • Platense vs. Independiente

  • Vélez vs. Boca

  • Newell’s vs. Defensa y Justicia

  • Estudiantes vs. Deportivo Riestra

Zona B

  • Sarmiento vs. Atlético Tucumán

  • Estudiantes RC vs. Independiente Rivadavia

  • Belgrano vs. Banfield

  • Racing vs. Argentinos

  • River vs. Tigre

  • Aldosivi vs. Rosario Central

  • Barracas Central vs. Gimnasia LP

Fecha 5 – fin de semana del 15/02

Interzonal (clásico):

  • Gimnasia LP vs. Estudiantes

Zona A

  • Deportivo Riestra vs. Newell’s

  • Defensa y Justicia vs. Vélez

  • Boca vs. Platense

  • Independiente vs. Lanús

  • Talleres vs. Gimnasia (Mza.)

  • Instituto vs. Central Córdoba

  • Unión vs. San Lorenzo

Zona B

  • Rosario Central vs. Barracas Central

  • Tigre vs. Aldosivi

  • Argentinos vs. River

  • Banfield vs. Racing

  • Independiente Rivadavia vs. Belgrano

  • Atlético Tucumán vs. Estudiantes RC

  • Huracán vs. Sarmiento

Fecha 6 – interzonales (fin de semana del 22/02)

  • Vélez vs. River

  • Platense vs. Barracas Central

  • Rosario Central vs. Talleres

  • Estudiantes vs. Sarmiento

  • Defensa y Justicia vs. Belgrano

  • Argentinos vs. Lanús

  • Boca vs. Racing

  • Independiente Rivadavia vs. Independiente

  • Unión vs. Aldosivi

  • Instituto vs. Atlético Tucumán

  • San Lorenzo vs. Estudiantes RC

  • Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia LP

  • Central Córdoba vs. Tigre

  • Deportivo Riestra vs. Huracán

  • Banfield vs. Newell’s

Fecha 7 – semana del 25/02

Interzonal:

  • Sarmiento vs. Unión

Zona A

  • San Lorenzo vs. Instituto

  • Central Córdoba vs. Talleres

  • Gimnasia (Mza.) vs. Independiente

  • Lanús vs. Boca

  • Platense vs. Defensa y Justicia

  • Vélez vs. Deportivo Riestra

  • Newell’s vs. Estudiantes

Zona B

  • Estudiantes RC vs. Huracán

  • Belgrano vs. Atlético Tucumán

  • Racing vs. Independiente Rivadavia

  • River vs. Banfield

  • Aldosivi vs. Argentinos

  • Barracas Central vs. Tigre

  • Gimnasia LP vs. Rosario Central

Fecha 8 – fin de semana del 01/03

Interzonal (clásico rosarino):

  • Newell’s vs. Rosario Central

Zona A

  • Estudiantes vs. Vélez

  • Deportivo Riestra vs. Platense

  • Defensa y Justicia vs. Lanús

  • Boca vs. Gimnasia (Mza.)

  • Independiente vs. Central Córdoba

  • Talleres vs. San Lorenzo

  • Instituto vs. Unión

Zona B

  • Tigre vs. Gimnasia LP

  • Argentinos vs. Barracas Central

  • Banfield vs. Aldosivi

  • Independiente Rivadavia vs. River

  • Atlético Tucumán vs. Racing

  • Huracán vs. Belgrano

  • Sarmiento vs. Estudiantes RC

Fecha 9 – fin de semana del 08/03

Interzonal:

  • Estudiantes RC vs. Instituto

Zona A

  • Unión vs. Talleres

  • San Lorenzo vs. Independiente

  • Central Córdoba vs. Boca

  • Gimnasia (Mza.) vs. Defensa y Justicia

  • Lanús vs. Deportivo Riestra

  • Platense vs. Estudiantes

  • Vélez vs. Newell’s

Zona B

  • Belgrano vs. Sarmiento

  • Racing vs. Huracán

  • River vs. Atlético Tucumán

  • Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

  • Barracas Central vs. Banfield

  • Gimnasia LP vs. Argentinos

  • Rosario Central vs. Tigre

Fecha 10 – semana del 11/03

Interzonal:

  • Tigre vs. Vélez

Zona A

  • Newell’s vs. Platense

  • Estudiantes vs. Lanús

  • Deportivo Riestra vs. Gimnasia (Mza.)

  • Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

  • Boca vs. San Lorenzo

  • Independiente vs. Unión

  • Talleres vs. Instituto

Zona B

  • Argentinos vs. Rosario Central

  • Banfield vs. Gimnasia LP

  • Independiente Rivadavia vs. Barracas Central

  • Atlético Tucumán vs. Aldosivi

  • Huracán vs. River

  • Sarmiento vs. Racing

  • Estudiantes RC vs. Belgrano

Fecha 11 – fin de semana del 15/03

Interzonal (clásico cordobés):

  • Belgrano vs. Talleres

Zona A

  • Instituto vs. Independiente

  • Unión vs. Boca

  • San Lorenzo vs. Defensa y Justicia

  • Central Córdoba vs. Deportivo Riestra

  • Gimnasia (Mza.) vs. Estudiantes

  • Lanús vs. Newell’s

  • Platense vs. Vélez

Zona B

  • Racing vs. Estudiantes RC

  • River vs. Sarmiento

  • Aldosivi vs. Huracán

  • Barracas Central vs. Atlético Tucumán

  • Gimnasia LP vs. Independiente Rivadavia

  • Rosario Central vs. Banfield

  • Tigre vs. Argentinos

Fecha 12 – fin de semana del 22/03

Interzonal (clásico):

  • Argentinos vs. Platense

Zona A

  • Vélez vs. Lanús

  • Newell’s vs. Gimnasia (Mza.)

  • Estudiantes vs. Central Córdoba

  • Deportivo Riestra vs. San Lorenzo

  • Defensa y Justicia vs. Unión

  • Boca vs. Instituto

  • Independiente vs. Talleres

Zona B

  • Banfield vs. Tigre

  • Independiente Rivadavia vs. Rosario Central

  • Atlético Tucumán vs. Gimnasia LP

  • Huracán vs. Barracas Central

  • Sarmiento vs. Aldosivi

  • Estudiantes RC vs. River

  • Belgrano vs. Racing

Fecha 13 – fin de semana del 05/04

Interzonal (clásico de Avellaneda):

  • Independiente vs. Racing

Zona A

  • Talleres vs. Boca

  • Instituto vs. Defensa y Justicia

  • Unión vs. Deportivo Riestra

  • San Lorenzo vs. Estudiantes

  • Central Córdoba vs. Newell’s

  • Gimnasia (Mza.) vs. Vélez

  • Lanús vs. Platense

Zona B

  • River vs. Belgrano

  • Aldosivi vs. Estudiantes RC

  • Barracas Central vs. Sarmiento

  • Gimnasia LP vs. Huracán

  • Rosario Central vs. Atlético Tucumán

  • Tigre vs. Independiente Rivadavia

  • Argentinos vs. Banfield

Fecha 14 – fin de semana del 12/04

Interzonal (clásico del Sur):

  • Lanús vs. Banfield

Zona A

  • Platense vs. Gimnasia (Mza.)

  • Vélez vs. Central Córdoba

  • Newell’s vs. San Lorenzo

  • Estudiantes vs. Unión

  • Deportivo Riestra vs. Instituto

  • Defensa y Justicia vs. Talleres

  • Boca vs. Independiente

Zona B

  • Independiente Rivadavia vs. Argentinos

  • Atlético Tucumán vs. Tigre

  • Huracán vs. Rosario Central

  • Sarmiento vs. Gimnasia LP

  • Estudiantes RC vs. Barracas Central

  • Belgrano vs. Aldosivi

  • Racing vs. River

Fecha 15 – fin de semana del 19/04

Interzonal (Superclásico):

  • River vs. Boca

Zona A

  • Independiente vs. Defensa y Justicia

  • Talleres vs. Deportivo Riestra

  • Instituto vs. Estudiantes

  • Unión vs. Newell’s

  • San Lorenzo vs. Vélez

  • Central Córdoba vs. Platense

  • Gimnasia (Mza.) vs. Lanús

Zona B

  • Aldosivi vs. Racing

  • Barracas Central vs. Belgrano

  • Gimnasia LP vs. Estudiantes RC

  • Rosario Central vs. Sarmiento

  • Tigre vs. Huracán

  • Argentinos vs. Atlético Tucumán

  • Banfield vs. Independiente Rivadavia

Fecha 16 – fin de semana del 26/04

Interzonal:

  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Mza.)

Zona A

  • Lanús vs. Central Córdoba

  • Platense vs. San Lorenzo

  • Vélez vs. Unión

  • Newell’s vs. Instituto

  • Estudiantes vs. Talleres

  • Deportivo Riestra vs. Independiente

  • Defensa y Justicia vs. Boca

Zona B

  • Atlético Tucumán vs. Banfield

  • Huracán vs. Argentinos

  • Sarmiento vs. Tigre

  • Estudiantes RC vs. Rosario Central

  • Belgrano vs. Gimnasia LP

  • Racing vs. Barracas Central

  • River vs. Aldosivi

