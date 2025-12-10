La insólita cantidad de finales que jugaría el ganador del Torneo Clausura 2025 + Seguir en









Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El que gane, luego dispondrá de una serie de finales por un título oficial de la AFA.

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en busca del título en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, que le otorgará al ganador la clasificación a una insólita cantidad de finales.

Aquel equipo que se lleve el triunfo entre Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata se enfrentará el 20 de diciembre con Platense en el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura con el del Clausura.

Y a partir de este encuentro es el momento en el que empieza una travesía de finales que demuestra la inentendible cantidad de torneos que hay en el fútbol argentino.

El ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho a disputar la Supercopa Internacional contra el Campeón de Liga, aquel título que le inventó la AFA a Rosario Central por terminar primero en la Tabla Anual.

A su vez, quien gane el TdC también podrá disputar la final de la Supercopa Argentina, contra el ganador de la Copa Argentina de este año, es decir Independiente Rivadavia de Mendoza.

Pero el conteo no termina acá, ya que también está la Recopa de Campeones, que es un triangular entre los campeones de la Copa Argentina, de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional. Estos son los trofeos que podrían ganar Racing o Estudiantes sólo por consagrarse en el Clausura: Trofeo de Campeones: contra el ganador del Apertura

contra el ganador del Apertura Supercopa Internacional: ganador del Trofeo de Campeones con el Campeón de Liga

ganador del Trofeo de Campeones con el Campeón de Liga Supercopa Argentina: ganador del Trofeo de Campeones ante el de la Copa Argentina

ganador del Trofeo de Campeones ante el de la Copa Argentina Recopa de Campeones: triangular entre los ganadores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.