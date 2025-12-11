El TAS sancionó a un jugador de River a pagar una pesada deuda a su exrepresentante y podría irse del club + Seguir en









En las últimas horas un jugador de River recibió una pena que lo obliga a pagar una gran suma de dinero y se encendieron las alarmas por su compra. Si no salda la deuda, no seguiría en el club.

River ya arrancó el mercado de pases 2026 buscando caras nuevas. Sin embargo, le surgió un problema inesperado: un jugador que ya tuvo este año y pensaba comprar para el próximo fue sancionado duramente por el TAS y ahora su futuro está en el aire.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuestión, Giuliano Galoppo fue penalizado por el TAS por incumplimiento con su exrepresentante, Leandro Escudero, y por lo tanto está obligado a pagar 731 mil dólares. Caso contrario, quedaría inhabilitado para jugar.

Esta noticia cayó como una bomba en las oficinas del Monumental y en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, que lo contaba como jugador de su plantel para 2026.

image El fallo del Tribunal detalla que Galoppo tiene 30 días para depositar el monto total de la condena, pero debería hacerlo antes del 3 de enero, ya que podría recibir una pena mayor que lo dejaría sin jugar.

En este sentido, River, que tiene pensado comprar más de la mitad de su ficha al San Pablo de Brasil, ahora se mantiene expectante a lo que suceda. Si el jugador no salda su deuda no será convocado a la pretemporada y, por lo tanto, se iría del "Millonario".