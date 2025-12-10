La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026, en medio del escándalo que vincula a dicho ente con Sur Finanzas.
Se sortearon las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026: conocé contra quién jugará tu equipo
Este mediodía se definieron los grupos A y B de los próximos campeonatos de la Primera División del fútbol argentino. También se definió cuáles serán los encuentros interzonales. El acto contó con la presencia de Claudio Tapia, en medio del escándalo de Sur Finanzas.
Se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.
Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.
La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.
La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.
Además, también se llevó a cabo el sorteo de los cruces interzonales, donde se destacan los enfrentamientos entre Vélez vs River y el de Racing vs Boca.
El sorteo se desarrolló en medio del escándalo que involucra a la AFA con Sur Finanzas, empresa a la cual se la acusa de los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos.
Así quedaron definidas las zonas para el fútbol argentino de cara al 2026
Zona A:
- Boca
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba
- Instituto de Córdoba
- Platense
- Vélez
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell´s
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba de Santiago del Estero
- Unión de Santa Fe
Zona B:
- River
- Racing
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Estudiantes de Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Independiente Rivadavia de Mendoza
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi de Mar del Plata
- Atlético Tucumán
- Sarmiento de Junín
Así serán los cruces interzonales
- Vélez – River
- Barracas Central – Platense
- Talleres de Córdoba – Rosario Central
- Sarmiento de Junín – Estudiantes de La Plata
- Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba
- Argentinos Juniors – Lanús
- Boca – Racing
- Independiente Rivadavia de Mendoza – Independiente
- Unión de Santa Fe – Aldosivi de Mar del Plata
- Atlético Tucumán – Instituto de Córdoba
- San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia y Esgrima La Plata – Gimnasia de Mendoza
- Central Córdoba de Santiago del Estero – Tigre
- Huracán – Deportivo Riestra
- Newell's – Banfield
