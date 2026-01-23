Los secretos que seguramente no conocías del Estadio Azteca, la cancha con más historia del Mundial 2026 + Seguir en









La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y uno de los escenarios del certamen será la casa del América que cuenta con historias muy particulares.

La casa del América está rodeada de leyendas que le dan un atractivo particular. Los Angeles Times

México tiene todo listo para lograr una marca increíble de cara al Mundial 2026: será el único país en haber albergado, solo o de manera compartida como en este caso, una Copa del Mundo. Por esto, los fanáticos del fútbol estarán atentos a un escenario en particular.

El Estadio Azteca, al igual que su tierra de origen, también podría obtener otro récord y convertirse en la cancha donde más veces se han jugado partidos de esta competición. Pero el recinto, desde su construcción, tiene muchas historias fantásticas que lo rodean.

Estadio Azteca Telemundo El Estadio Azteca es la casa del América, el club más galardonado de México. Telemundo Las historias poco conocidas del estadio más importante del Mundial 2026 Al convertirse en el estadio que más veces ha albergado encuentros de la competición planetaria, el mundo del fútbol ignora los relatos que lo rodean. Desde apariciones paranormales hasta tragedias que aún son recordadas, el Azteca guarda leyendas que se agrandan con el correr de los años.

Cimientos trágicos que dieron origen a leyendas Durante la construcción del Estadio Azteca, entre 1962 y 1966, se produjeron numerosos accidentes laborales que costaron la vida a varios trabajadores. A partir de esos hechos surgió una de las leyendas más difundidas: la creencia de que algunos albañiles fueron enterrados en los cimientos para supuestamente dar fortaleza al estadio. Aunque no hay evidencia histórica que respalde esto, la historia sigue viva en la memoria colectiva.

Fantasmas en los pasillos y túneles vacíos El Azteca también generó relatos de presencias inexplicables en sus pasillos y túneles, sobre todo cuando las luces ya se han apagado. Una de las versiones más populares habla de la aparición de un niño que murió en una avalancha durante un partido en los años sesenta, cuya sombra se habría visto caminar por los corredores vacíos. Empleados y vigilantes comentan experiencias extrañas que refuerzan estas historias.

Estadio Azteca Mexsport El Azteca está siendo modificado para el inicio de la Copa del Mundo. Mexsport El trabajador que desafió a la altura Entre las anécdotas de la construcción está la figura de un obrero conocido como “Superman”, por atreverse a manipular varillas y estructuras metálicas a más de 50 metros de altura sin cinturón de seguridad. Este gesto lo convirtió en un personaje mítico dentro de la narrativa interna del estadio antes de su inauguración. Restos prehistóricos bajo el suelo del coloso Durante las excavaciones iniciales para la cimentación aparecieron restos de un mastodonte. El hallazgo detuvo los trabajos temporalmente y se transformó en un mito que conecta al estadio con un pasado prehistórico del Valle de México. El primer gol antes de la inauguración Una anécdota menos conocida tiene que ver con el primer gol celebrado en el estadio. Antes del partido inaugural oficial, en un partido informal entre trabajadores de la construcción, el ingeniero Juárez anotó el primer gol en la historia del coloso, mucho antes de que las tribunas recibieran al público.