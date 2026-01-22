David Trezeguet vuelve a River: qué cargo ocupará y cuál será su rol + Seguir en









El exdelantero asumirá como responsable de vinculación y representación institucional del club. Trabajará junto a las áreas Institucional, Marketing y Comercial para fortalecer el posicionamiento y el desarrollo de acuerdos estratégicos.

David Trezeguet volverá a River para desempeñar una función institucional vinculada a la representación y al desarrollo de relaciones estratégicas. El exfutbolista fue presentado en el estadio Monumental y asumirá un rol orientado a la generación de alianzas y al fortalecimiento del posicionamiento del club.

La presentación se realizó este jueves junto al presidente Stefano Di Carlo, quien encabezó el anuncio oficial. Desde la institución explicaron que Trezeguet será el encargado de la vinculación y representación del club, con el objetivo de acompañar la estrategia de relacionamiento, el desarrollo de alianzas y la proyección institucional.

De acuerdo con lo informado por River, el exdelantero trabajará de manera articulada con las áreas Institucional, Marketing y Comercial, colaborando en el diseño y la ejecución de iniciativas destinadas a generar nuevas oportunidades de valor para la entidad. En ese marco, el club destacó la experiencia previa de Trezeguet en funciones similares, ejercidas durante su paso por Juventus.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, River Plate oficializa la asunción de @Trezegoldavid a un nuevo rol institucional, orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial del Club.



Que tareas cumplirá David Trezeguet en River El rol asignado incluye la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones, así como el acompañamiento en acuerdos comerciales, activaciones con sponsors y partners, y el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

Además, Trezeguet será uno de los representantes institucionales y deportivos del club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación, y participará en instancias de relacionamiento con referentes del fútbol y de la industria del deporte, tanto a nivel local como internacional, en coordinación con las áreas correspondientes.

Surgido de Platense y campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998, Trezeguet tuvo un paso como futbolista por River entre 2012 y 2013, etapa en la que llegó al club durante su permanencia en la segunda categoría. Actualmente, a sus 48 años, inicia una nueva etapa en Núñez desde un lugar institucional.