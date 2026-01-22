En el marco de un amistoso de pretemporada, Colo Colo y Peñarol definieron por serie de penales. Allí, el delantero Cristián Zavala protagonizó el papelón del año. El chileno, con su cabeza teñida de rosa, quiso picarla, le pegó al piso y la pelota apenas se levantó.
Papelón: pateó el peor penal de la historia y luego simuló su lesión
El futbolista chileno Cristián Zavala protagonizó el peor penal alguna vez pateado en la historia del fútbol. Tras darse cuenta de su insólito error, de inmediato se tiró al piso y simuló una lesión.
Por consiguiente, el arquero rival la agarró sin ninguna dificultad. Al ver esto y tras darse cuenta de su error, Zavala se se tiró al piso y se tomó la pierna, simulando una lesión por la verguenza que sintió. Un papelon histórico. Al menos, lo positivo es que fue en un amistoso y no por los puntos.
Todo esto se dio en medio de una definición caótica: se patearon 18 disparos, de los cuales solo siete terminaron en la red y 11 fueron fallados. Pese a esa ejecución fallida, Colo Colo terminó ganando la tanda por 4-3, en una definición que quedará en la memoria más por sus errores que por los aciertos.
