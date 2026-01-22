7 cosas que tenés que saber de Guadalajara, una de las sedes más turísticas del Mundial 2026

La Copa del Mundo tendrá varias sedes, pero la ciudad mexicana será una de las grandes atracciones para el público.

La casa de las Chivas será una de las sedes de la Copa del Mundo.

A medida que avanza el año, cada vez falta menos para el Mundial 2026 , que paralizará al planeta por tratarse de la edición más ambiciosa que se haya visto del certamen más importante del fútbol a nivel selecciones.

Estados Unidos ya fue organizador en 1994, Canadá lo será por primera vez en la historia y México tendrá su tercera oportunidad , por lo que Guadalajara volverá a ser sede de la competencia. Esta ciudad está cargada de historia, tanto en el deporte rey como en otras disciplinas.

La ciudad se prepara para albergar varios partidos del Mundial 2026, pero detrás de su papel como sede hay una historia marcada por costumbres, figuras y una fuerte relación con el fútbol y otros deportes.

Guadalajara no debutará como anfitriona en 2026. La ciudad fue sede de partidos en los Mundiales de 1970 y 1986 , cuando el Estadio Jalisco recibió encuentros históricos. Esa experiencia previa consolidó su lugar dentro del mapa mundialista y dejó una huella que aún hoy forma parte del orgullo local.

El Estadio Akron , actual casa de Chivas, fue una de las sedes del Mundial Sub-17 de 2011 . Se trata de un recinto moderno, con capacidad para más de 45 mil espectadores, que volverá a recibir partidos oficiales de una Copa del Mundo, esta vez en la máxima categoría.

Es la ciudad de las Chivas, uno de los clubes más populares

El Club Deportivo Guadalajara, fundado en 1906, es uno de los equipos con mayor cantidad de hinchas en el país. Su decisión histórica de jugar solo con futbolistas nacidos en México lo convirtió en un caso poco habitual a nivel mundial y en un símbolo del deporte nacional.

Atlas también forma parte de la identidad futbolera local

Además de Chivas, Guadalajara es la ciudad de Atlas, un club histórico que logró romper una larga sequía de títulos al consagrarse campeón en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Su presencia refuerza el peso de la ciudad dentro del fútbol mexicano y su tradición formadora de talentos, entre ellos nombres como Rafael Márquez, Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti o Pável Pardo.

Es una de las ciudades más exitosas del fútbol mexicano

Entre los títulos obtenidos por Chivas y Atlas, Guadalajara suma 15 campeonatos de la Liga MX. Esta cifra la ubica entre las ciudades más ganadoras del país y explica por qué el fútbol forma parte de la vida cotidiana más allá de lo que se vivirá en el Mundial 2026.

Pelé jugó y dejó su marca en Guadalajara

Durante el Mundial de 1970, Pelé y la selección de Brasil disputaron partidos en el Estadio Jalisco. Aquella Copa del Mundo, considerada una de las mejores de la historia, dejó imágenes imborrables y consolidó el vínculo de la ciudad con la leyenda brasileña, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Cuna de campeones y una cultura que destaca

Más allá de los estadios, Guadalajara es reconocida como la cuna del mariachi y el tequila. Pero también vio nacer a dos deportistas de enorme proyección internacional: el piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez y el boxeador Saúl Canelo Álvarez, dos figuras centrales del deporte mexicano contemporáneo.