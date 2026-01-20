Quién es Dailon Livramento, la figura que ilusiona a Cabo Verde en el Mundial 2026 + Seguir en









El goleador es una de las grandes esperanzas del conjunto africano, quién debutará en la Copa del Mundo.

El atacante tuvo paso por varios equipos de las importantes ligas europeas. Emanuele Pennacchio/SOPA Images/LightRocke

Cada vez falta menos para que Estados Unidos, México y Canadá reciban a las 48 naciones que buscarán quedarse con el Mundial 2026. Esta será la edición más ambiciosa de la historia del torneo de fútbol, ya que será la primera vez que contará con esa cantidad de equipos.

Habrá varios debutantes y entre ellos aparece Cabo Verde, que tendrá la oportunidad de decir presente por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. El conjunto africano tiene la fe depositada en una de sus grandes figuras para ser una de las sorpresas de la competición.

Livramento MVV Maastricht El atacante nacido en Europa decidió representar al conjunto africano. MVV Maastricht Dailon Livramento: el jugador que sostiene la ilusión de Cabo Verde en el Mundial 2026 Nacido en Países Bajos el 4 de mayo de 2001, el joven delantero estrella del combinado nacional de la CAF apunta a ser una de las sorpresas del Mundial 2026. Quizás no sea un nombre muy conocido en la actualidad, pero los ojos del mundo estarán atentos a lo que puede ofrecer la joya que ha demostrado un gran nivel goleador.

Inició su camino profesional en el Roda de la Eredivisie tras pasar por las inferiores de Excelsior, Sparta AV y NAC Breda. Tras un paso por el MVV, llegó a Hellas Verona y, luego de no poder demostrar su mejor versión, actualmente se encuentra a préstamo en el Casa Pia de Portugal.

Durante las Eliminatorias, Livramento aportó cuatro goles en ocho encuentros disputados, siendo una pieza fundamental en una de las grandes sorpresas que tendrá la Copa del Mundo.

Embed - Dailon Rocha Livramento vs Cameroon (Home) - 09/09/2025 Las otras estrellas de Cabo Verde que buscarán la gloria Entre las figuras que tiene el conjunto africano, además del joven atacante, aparecen nombres como Jamiro Monteiro, el diez que se desempeña en el PEC Zwolle de Países Bajos. Ryan Mendes, el capitán, se destaca en el fútbol turco, más precisamente en el Kocaelispor. Quien sin lugar a dudas está en un equipo más importante es Telmo Arcanjo, el mediocampista de 25 años que suele ser habitual en el Vitória Guimarães. Otro que también se luce en el fútbol europeo y también en Portugal es Vozinha, el guardameta de 39 años que forma parte del Chaves y es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del combinado nacional, con 83, siete menos que Mendes.