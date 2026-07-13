"Vamos a vencerlos": confianza de los exjugadores ingleses de cara al duelo ante Argentina

Varios exjugadores de la Selección de Inglaterra se expresaron en la previa del encuentro de este miércoles y coincidieron en que creen que vencerán a la Argentina.

"Vamos a vencerlos": confianza de los ex jugadores ingleses de cara al duelo ante Argentina

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026 y varios exjugadores del combinado del país europeo se mostraron muy confiados.

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Uno de ellos fue el ex mediocampista Joe Cole , quien aseguró que "a Messi lo vamos a mandar a dormir, vamos a llegar a la final del mundo".

Además, expresó: "Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina, y vamos a vencerlos. Lo siento en mis huesos".

A su vez, el ex lateral derecho Gary Neville también se mostró muy optimista al subrayar que "no veo manera de que hagamos al menos dos goles".

En este sentido, se mostró muy crítico con respecto a Cristian Romero y Lisandro Martínez , quienes componen la zaga central argentina: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sublime a lo ridículo, entre los dos regalan un gol por partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcado goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo en todas partes".

Finalmente, el ex delantero Ian Wright aseguró que "a Argentina no le tengo el mismo miedo que le tendría a Francia o España. Tienen muchas debilidades".

Cabe recordar que ninguno de estos tres jugadores pudo ganar un título con la selección inglesa y tampoco alcanzaron una final internacional.

El de este miércoles, que se llevará a cabo a partir de las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, será el sexto enfrentamiento entre la Selección argentina e Inglaterra en Mundiales.