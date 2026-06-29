El Mundial 2026 ya se encuentra en su etapa más vibrante y sin margen de error. Este lunes 29 de junio, el NRG Stadium de Houston se convertirá en el epicentro del planeta fútbol cuando Brasil y Japón se midan cara a cara en un compromiso decisivo por los 16avos de final.
29 de junio 2026 - 13:14
Brasil vs Japón por los 16avos del Mundial 2026: 10 datos que hay que saber sobre el cruce en Houston
Conocé diez datos claves sobre el duelo por los 16avos del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Japón.
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El juez principal encargado de impartir justicia será Maurizio Mariani, y la cabina tecnológica estará liderada por el italiano Marco Di Bello en el VAR.
10 datos de la previa de Brasil vs. Japón
- Historial Completo: Se enfrentaron en 14 ocasiones entre partidos oficiales y amistosos. El historial favorece ampliamente a la Canarinha con 11 victorias, 2 empates y solo 1 derrota.
- Segundo Duelo Mundialista: Protagonizarán apenas el segundo cruce de su historia en un Mundial de la FIFA. El único antecedente fue en Alemania 2006, con una contundente victoria de Brasil por 4-1 en Dortmund.
- Antecedente Alentador Nipón: A pesar de la enorme paternidad histórica de Brasil, la única victoria de Japón en el historial llegó en el enfrentamiento más reciente entre ambos: un amistoso en octubre de 2025 que terminó 3-2 en Tokio.
- Efectividad Canarinha: Brasil convirtió goles en 13 de los 14 partidos que disputó frente a Japón en el historial y, como muestra de su poderío, en 10 de esos encuentros anotó dos o más goles.
- Paternidad Ante la AFC: Brasil tiene un andar perfecto ante representantes de la Confederación Asiática de Fútbol en Mundiales: ganó los 5 encuentros anteriores que disputó contra ellos, incluyendo el cruce ante los nipones en 2006 y el 4-1 a Corea del Sur en Qatar 2022.
- Inviolabilidad en Prórrogas: En caso de que el partido se estire, la Verdeamarela cuenta con un dato demoledor: nunca perdió en tiempos suplementarios mundialistas, acumulando 1 triunfo y 7 empates en 8 prórrogas disputadas.
- El Amuleto Vinicius: Vinicius Júnior llega encendido tras marcar en los 3 partidos del Grupo C. Históricamente, cada vez que un jugador brasileño anotó en todos los juegos de la primera fase, Brasil terminó levantando la Copa del Mundo (Jairzinho en 1970, Romário en 1994, Ronaldo y Rivaldo en 2002).
- Arranque Histórico Nipón: Japón llega invicto tras cosechar 5 puntos en el Grupo F. Con este rendimiento igualó su mejor arranque histórico en Copas del Mundo, emulando lo hecho en la edición de Corea/Japón 2002.
- Poderío Ofensivo Samurai: Los Samurai Blue firmaron en este 2026 la fase de grupos más goleadora de toda su historia en los Mundiales, alcanzando la cifra de 7 tantos y encadenando una racha inédita para el país de 5 partidos seguidos marcando en la gran cita.
- La Maldición de los Penales: El fantasma de la definición desde los doce pasos persigue a Japón en las instancias de eliminación directa. Fueron dos veces al tiempo suplementario en la historia de los Mundiales y en ambas quedaron eliminados por penales: ante Paraguay en 2010 y frente a Croacia en 2022.
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