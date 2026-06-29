Brasil vs Japón por los 16avos del Mundial 2026: 10 datos que hay que saber sobre el cruce en Houston

Conocé diez datos claves sobre el duelo por los 16avos del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Japón.

El Mundial 2026 ya se encuentra en su etapa más vibrante y sin margen de error. Este lunes 29 de junio, el NRG Stadium de Houston se convertirá en el epicentro del planeta fútbol cuando Brasil y Japón se midan cara a cara en un compromiso decisivo por los 16avos de final.