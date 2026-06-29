Vozinha, el arquero emblema de Cabo Verde, sueña con intercambiar camiseta con Lionel Messi

El arquero de 40 años, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026, palpitó el duelo ante Argentina y confesó su admiración por el capitán albiceleste.

Vozinha lidera a Cabo Verde dentro y fuera de la cancha en su histórica participación mundialista.

Vozinha ya empezó a vivir el partido más importante de la historia de Cabo Verde. El experimentado arquero, de 40 años , reconoció que enfrentar a la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026 representa un momento único en su carrera y admitió que uno de sus grandes deseos es intercambiar la camiseta con Lionel Messi al finalizar el encuentro.

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El guardameta, uno de los grandes responsables de la histórica clasificación del conjunto africano a la fase eliminatoria, aseguró que el cruce ante la vigente campeona del mundo tiene un significado especial. Más allá del desafío deportivo, también será la oportunidad de compartir la cancha con el futbolista al que más admira.

En la previa del encuentro, Vozinha dejó en claro cuál sería el recuerdo perfecto de esta experiencia mundialista. "¿Quién sabe? Tal vez hasta cambiar la camiseta con él. Eso ya sería mucho, pero sería un sueño lograrlo" , expresó al referirse a Messi, una declaración que rápidamente comenzó a recorrer el mundo.

El arquero de 40 años fue una de las figuras de la fase de grupos del Mundial 2026.

La historia de Cabo Verde en este Mundial tiene varios protagonistas, pero Vozinha se convirtió en uno de los símbolos del equipo . Con cuatro décadas de vida, el arquero lidera desde el fondo a una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo y que ya logró instalarse entre las grandes sorpresas del torneo.

Los Tiburones Azules finalizaron segundos en su grupo, solo por detrás de España, y consiguieron una clasificación histórica a los 16avos de final gracias a una campaña basada en el orden defensivo, la disciplina táctica y el sacrificio colectivo.

En ese recorrido, el experimentado guardameta fue una pieza determinante. Su liderazgo y sus actuaciones transmitieron seguridad a un plantel que consiguió competir de igual a igual frente a rivales de mucha mayor tradición internacional.

vozinha cabo verde arquero Con 40 años, Vozinha vive el momento más importante de su carrera deportiva. @futbolnamass

La actuación que lo convirtió en héroe

El momento más destacado de Vozinha llegó en el empate 0-0 frente a España, uno de los resultados más resonantes de la fase de grupos.

Aquella noche, el arquero fue la gran figura del partido con una serie de atajadas decisivas que evitaron la caída de su equipo y permitieron que Cabo Verde mantuviera intactas sus posibilidades de avanzar de ronda. Su actuación fue clave para sostener el histórico resultado y terminó de instalar al seleccionado africano como una de las revelaciones del Mundial.

Ahora tendrá por delante un desafío todavía mayor. En Miami, el viernes, deberá intentar contener a un ataque encabezado por Lionel Messi, el futbolista al que siempre admiró.

Mientras Cabo Verde buscará seguir haciendo historia, Vozinha también intentará cumplir un sueño personal. Más allá del resultado, el experimentado arquero espera que el partido le deje un recuerdo imborrable. Y si además puede intercambiar la camiseta con el capitán argentino, entiende que el Mundial habrá sido perfecto.