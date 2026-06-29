Manchester City anuncia a Enzo Maresca como sucesor de Guardiola

El extécnico del Chelsea tendrá una tercera etapa con los ‘Citizens’, en esta ocasión como entrenador principal tras la salida de Guardiola, con lo que tiene un gran reto en puerta.

El Manchester City ha anunciado a Enzo Maresca como su nuevo entrenador. El técnico italiano, de 46 años , sustituye a Pep Guardiola con un contrato de tres años, tras acordarse una compensación económica con su anterior club, el Chelsea.

Regresa al City para una tercera etapa, después de haber trabajado anteriormente en la academia del club y como asistente de Guardiola en el primer equipo.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es algo fantástico para mí" , declaró Maresca. "El City es un club de fútbol gestionado de forma increíble. Todo lo que hacen es innovador, planificado y tiene un propósito claro ", agregó.

"Para un entrenador, es una situación ideal. Me aporta la estabilidad que necesito para desempeñar mi trabajo con eficacia. Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco el club, conozco las exigencias y conozco las expectativas" , aseguró sobre su llegada.

Fuentes cercanas al City insisten en que su relación con el Chelsea no se ha visto afectada por la reclamación de indemnización por Maresca, cuya cifra se estima en torno a los 17 millones de libras esterlinas (22.49 millones de dólares).

El exentrenador del Leicester abandonó Stamford Bridge en enero tras el deterioro de su relación con la directiva del club.

Según diversas fuentes, el City contaba con tener que pagar una indemnización por cualquier técnico elegido para sustituir a Guardiola; asimismo, aseguran haber afrontado con tranquilidad el retraso en el anuncio de la contratación de Maresca, dado que la plantilla del primer equipo se encuentra disputando el Mundial o disfrutando de sus vacaciones.

"Enzo era el candidato que más destacaba en nuestras valoraciones", declaró Ferran Soriano, director ejecutivo del City.

"Conocemos su personalidad y su visión sobre cómo debe jugarse al futbol. Es un hombre íntegro, carismático y apasionado. Además de sus éxitos en el Chelsea y el Leicester, su trayectoria en el City habla por sí sola: dirigió nuestro equipo con brillantez y fue una pieza clave en la histórica temporada del triplete", afirmó el directivo.

"Nos aseguraremos de que disponga de todo lo necesario para triunfar aquí, y todos esperamos con gran interés ver el impacto positivo que tendrá en la próxima etapa de crecimiento del club", agregó al respecto.

Maresca es una figura bien conocida en el City tras haber pasado por el club en dos etapas distintas.

Fue nombrado entrenador del equipo de desarrollo de élite (*Elite Development Squad*) en 2020 y también ejerció como asistente de Guardiola entre 2022 y 2023. Asumió el cargo de entrenador del Chelsea después de lograr el ascenso a la Premier League con el Leicester City en 2024. Durante su etapa de 18 meses en el oeste de Londres, Maresca conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes.

Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, se convertirá en el primer fichaje de Maresca para el City.

Se ha cerrado un acuerdo valorado en 116 millones de libras y diversas fuentes han confirmado a ESPN que el centrocampista —que se encuentra concentrado con Inglaterra para el Mundial— superó el reconocimiento médico en Kansas City el pasado domingo.