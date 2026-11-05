Dibu Martínez volvió a entrenarse con Chelsea tras la operación y podría recibir el alta antes de lo previsto

El arquero retomó las prácticas tras la fractura de mandíbula que sufrió ante Everton y podría regresar este domingo, aunque todavía necesita el alta médica.

Emiliano Martínez retomó las prácticas con Chelsea después de la intervención quirúrgica por una fractura de mandíbula.

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez volvió a entrenarse junto al plantel de Chelsea después de la operación por la fractura de mandíbula que sufrió durante un partido ante Everton. En su regreso a las prácticas, el último miércoles, utilizó una máscara protectora para resguardar la zona afectada y dio un nuevo paso en su recuperación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El campeón del mundo llevaba más de dos semanas fuera de la actividad desde el golpe que recibió el 17 de octubre, cuando chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite. Por esa lesión se perdió los últimos tres encuentros del equipo inglés y debió pasar por el quirófano.

Aunque inicialmente se calculaba que estaría alrededor de seis semanas sin jugar, su evolución fue favorable y ahora existe la posibilidad de que vuelva antes de lo previsto. Sin embargo, su presencia en el próximo partido todavía no está confirmada y dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y del alta médica.

Según informó la prensa inglesa, Martínez trabajó con normalidad junto a sus compañeros durante el entrenamiento y busca recuperar la titularidad lo antes posible. De acuerdo con el medio Daily Mail, el arquero tiene intenciones de regresar a la competencia cuanto antes, aunque la decisión final quedará en manos del entrenador Xabi Alonso.

El técnico deberá determinar si el argentino está en condiciones de volver a defender el arco sin poner en riesgo su recuperación. Mientras tanto, todo indica que el belga Mike Penders continuará como titular en el compromiso de este domingo 8 de noviembre frente a Sunderland.

El arquero argentino se perdió los últimos tres partidos del conjunto inglés por la lesión sufrida ante Everton.

Al ser consultado sobre la posibilidad de contar con Martínez para el próximo encuentro, Alonso había dejado abierta esa alternativa, aunque pidió esperar para conocer cómo evolucionaba la lesión: “Sí, hay una posibilidad. Todavía tenemos que esperar hasta la próxima semana, pero veremos cómo evoluciona”, había señalado.

La recuperación también será importante de cara a los próximos compromisos de la Selección argentina. Lionel Scaloni convocó a Dibu para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente.

Cómo fue la lesión que obligó al arquero a operarse

El golpe ocurrió durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la Premier League. En el segundo tiempo, Martínez salió a despejar un centro y terminó impactando de frente contra Jarrad Branthwaite, defensor del conjunto rival.

El arquero quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica durante varios minutos. La gravedad del impacto obligó a retirarlo en camilla y trasladarlo a un hospital, donde los estudios confirmaron que había sufrido una fractura de mandíbula.

La lesión requirió una intervención quirúrgica y lo dejó fuera de las canchas durante las semanas siguientes. En ese momento, la primera estimación médica apuntaba a un período de recuperación cercano a las seis semanas, aunque su evolución permitió adelantar los plazos previstos.

Después de la operación, el propio Martínez utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y transmitir tranquilidad sobre su estado de salud. “Gracias a todos por los mensajes. La operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió.

Con su regreso a los entrenamientos, el argentino empieza a acercarse a la vuelta, aunque todavía deberá esperar la autorización médica para volver a competir oficialmente.