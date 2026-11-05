Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años

El delantero de 41 años confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su país después de 23 años de trayectoria internacional. Se despidió con un mensaje en sus redes sociales y cerró una etapa histórica en la que conquistó tres títulos.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal y puso fin a una trayectoria de 23 años en el equipo nacional. A los 41 años , el delantero comunicó su decisión mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, donde recordó los momentos más importantes de su carrera y expresó su agradecimiento por haber representado a su país durante más de dos décadas .

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La determinación llegó después de un período de reflexión posterior a la última ventana internacional. El futbolista explicó que consideró necesario cerrar su ciclo en el seleccionado para permitir el crecimiento de las nuevas generaciones, después de convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol portugués.

A lo largo de su carrera internacional, Ronaldo disputó 234 partidos y convirtió 146 goles , registros que lo consolidaron como el máximo goleador histórico de Portugal. Además, conquistó la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League , en 2019 y 2025 .

Su despedida estuvo acompañada por un mensaje dedicado a los hinchas, sus compañeros y todas las personas que participaron de su recorrido con la camiseta portuguesa.

A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo compartió una extensa reflexión sobre el significado de representar a su país y la responsabilidad que sintió durante su trayectoria internacional.

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“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, escribió.

El delantero reconoció que la decisión estuvo atravesada por sentimientos encontrados, debido al vínculo que construyó con el seleccionado desde su debut en agosto de 2003. "No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, reconoció.

En su publicación, el futbolista también destacó que su historia con Portugal no estuvo definida exclusivamente por los goles, los récords o los títulos, sino por las experiencias compartidas con compañeros, entrenadores e hinchas.

Ronaldo recordó tanto los momentos de mayor felicidad como las derrotas que atravesó durante su carrera y aseguró que siempre mantuvo el mismo compromiso con el equipo nacional. “Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”, expresó.

De esta manera, el histórico número siete confirmó el final de su etapa internacional, después de más de dos décadas como una de las principales referencias deportivas de su país.

Los números de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

La trayectoria de Cristiano Ronaldo en el seleccionado mayor comenzó el 19 de agosto de 2003, cuando debutó con apenas 18 años bajo la dirección técnica del brasileño Luiz Felipe Scolari.

Desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental del equipo portugués y participó de algunas de las campañas más importantes de su historia. En total, el delantero acumuló 234 partidos internacionales, en los que marcó 146 goles y registró 45 asistencias.

También sumó 18.604 minutos en cancha, recibió 32 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad, de acuerdo con los registros estadísticos consignados.

Su capacidad goleadora se mantuvo a lo largo de diferentes generaciones de futbolistas y entrenadores, mientras Portugal consolidó su presencia entre los seleccionados más competitivos de Europa.

Además, Ronaldo participó de partidos amistosos, eliminatorias mundialistas, clasificaciones europeas y distintas competencias internacionales organizadas por la UEFA y la FIFA.

Cristiano Ronaldo en los Mundiales: sus goles y récords con Portugal

Uno de los capítulos más destacados de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo fue su participación en las Copas del Mundo. El delantero representó a Portugal en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Con 21 años, Cristiano Ronaldo debutó en un Mundial en Alemania 2006 con un gol contra Irán. @FIFAWorldCup

Según los registros consignados, acumuló 27 encuentros, 11 goles y dos asistencias, con un total de 2.205 minutos disputados en la máxima competencia internacional.

Su debut mundialista ocurrió en Alemania 2006, cuando tenía 21 años. En aquella edición jugó seis partidos y convirtió su primer gol frente a Irán, mediante un penal en la victoria portuguesa por 2-0 durante la fase de grupos.

En Sudáfrica 2010, anotó un tanto en la goleada 7-0 contra Corea del Norte, mientras que en Brasil 2014 convirtió frente a Ghana, aunque Portugal quedó eliminado en la primera ronda.

Su mejor rendimiento goleador en una Copa del Mundo llegó en Rusia 2018, cuando marcó cuatro goles, incluidos tres frente a España en el empate 3-3 del debut.

Posteriormente, en Qatar 2022, convirtió ante Ghana y consiguió un récord histórico: se transformó en el primer futbolista en marcar goles en cinco Mundiales diferentes. Ese recorrido consolidó su presencia entre las figuras más importantes de la historia de la competencia.

Los tres títulos que Cristiano Ronaldo ganó con Portugal

Además de sus marcas individuales, Cristiano Ronaldo fue protagonista de los mayores éxitos internacionales de la selección portuguesa.

El primero llegó en la Eurocopa 2016, cuando Portugal derrotó a Francia por 1-0 en la final disputada en París y conquistó su primer título continental.

Aunque Ronaldo sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo de juego durante el primer tiempo, acompañó a sus compañeros desde el banco de suplentes y celebró la consagración.

Tres años después, en 2019, Portugal obtuvo la primera edición de la UEFA Nations League, tras superar a Países Bajos por 1-0 en la final.

El tercer título llegó en 2025, cuando el seleccionado portugués volvió a conquistar la Nations League después de derrotar a España en la definición por penales.

De esta manera, el delantero cerró su ciclo internacional con una Eurocopa y dos Ligas de Naciones, además de numerosos récords individuales.

Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo en cada competencia

La producción goleadora de Cristiano Ronaldo con Portugal se distribuyó entre diferentes torneos internacionales. De acuerdo con el desglose estadístico informado, sus registros por competencia fueron los siguientes:

Amistosos internacionales: 56 partidos - 22 goles

Eliminatorias mundialistas: 48 partidos - 37 goles

Clasificación a la Eurocopa: 42 partidos - 39 goles

Eurocopa: 30 partidos - 14 goles

Copa del Mundo: 27 partidos - 11goles

UEFA Nations League:15 partidos - 9 goles

Fase final de Nations League: 6 partifos - 6 goles

Playoffs mundialistas: 4 partidos - 4 goles

Copa Confederaciones: 4 partiddos - 2 goles

Playoffs de Eurocopa: 2 partidos - 2 goles

Estos números reflejan la continuidad goleadora del delantero en distintas etapas de su carrera, tanto en competencias continentales como en torneos mundiales.

Su recorrido por las selecciones juveniles de Portugal

Antes de debutar en el equipo mayor, Cristiano Ronaldo también atravesó distintas categorías juveniles de la selección portuguesa. Su primera aparición con una camiseta nacional ocurrió el 23 de febrero de 2001, cuando tenía 16 años y 19 días y participó de un encuentro con el seleccionado Sub-15.

Posteriormente, integró los equipos Sub-17, Sub-20, Sub-21 y el seleccionado olímpico. En total, acumuló 34 partidos y 18 goles durante su recorrido por las divisiones juveniles, antes de dar el salto definitivo al plantel principal.

A partir de su debut en 2003, Ronaldo construyó una carrera internacional que se extendió durante 23 años y lo convirtió en una figura emblemática del fútbol portugués.

Con su anuncio, Cristiano Ronaldo cerró una etapa marcada por títulos, récords y participaciones mundialistas, mientras la selección de Portugal comienza una nueva etapa sin su histórico número siete.