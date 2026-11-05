De qué murió Alan Jones, el excampeón de Fórmula 1 y rival de Reutemann

El expiloto australiano, que se consagró en la máxima categoría en 1980, falleció en las últimas horas a los 80 años.

El automovilismo internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Alan Jones , histórico piloto australiano campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980 . El fallecimiento se produjo este jueves a la edad de 80 años, luego de que el exdeportista atravesara una breve enfermedad que deterioró su salud en los últimos días.

La noticia fue comunicada formalmente por su esposa, Amanda Butler-Davis, a través de un comunicado difundido por medios locales. Allí destacó el legado y la pasión del expiloto con el deporte motor a lo largo de su vida. El trágico desenlace llega apenas unos días después de que Jones celebrara su cumpleaños número 80.

De acuerdo con el parte oficial brindado por su entorno familiar, el fallecimiento del excampeón mundial se produjo como consecuencia de una corta enfermedad contra la que luchó en sus últimas semanas de vida. Su esposa expresó el profundo dolor de la familia y agradeció las muestras de afecto recibidas desde distintos rincones del mundo del deporte.

En la misma línea, Butler-Davis remarcó el impacto de su carrera deportiva: “Alan dedicó su vida al deporte del motor y construyó un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que llegó a lo largo de su camino”.

Nacido en Melbourne el 2 de noviembre de 1946 e hijo del piloto Stan Jones, el australiano construyó una trayectoria sólida que lo llevó a Europa en 1970 para competir en la Fórmula 3 británica . Tras su paso por distintas escuderías como Hesketh, Surtees y Shadow, fichó por Williams, equipo con el que alcanzó la gloria en 1980 al vencer en cinco grandes premios (Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos) para convertirse en el segundo campeón mundial de su país después de Jack Brabham.

F1

Su rivalidad con Carlos Reutemann

Uno de los capítulos más recordados de la carrera de Jones estuvo marcado por su tensa convivencia dentro del garaje de Williams con el argentino Carlos Alberto Reutemann a comienzos de la década del ochenta. La combinación de sus diferentes personalidades dentro y fuera de la pista generó una rivalidad interna que terminó con la armonía de la escudería.

El punto de inflexión ocurrió en el GP de Brasil de 1981, disputado bajo una intensa lluvia en el circuito de Jacarepaguá. Reutemann desobedeció la orden del equipo, que le exigía cambiar de posiciones y ceder el liderazgo a su compañero en cumplimiento de la cláusula de primer piloto. De esta forma, el santafesino se quedó con el triunfo.

Aquel episodio desató una guerra fría dentro del equipo británico que se extendió durante todo el campeonato y privó al piloto argentino de obtener el título mundial en la última fecha en Las Vegas.