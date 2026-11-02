River, en la cornisa para entrar a la Copa Libertadores: qué resultados necesita + Agregar ámbito en









El equipo comandado por Leonardo Ponzio sufrió una dura derrota en el Superclásico y ahora tendrá que fijar el objetivo en los playoff del torneo, aunque también se le pueden abrir otro tipo de posibilidades en la tabla anual.

River, entre la desesperación de entrar a la Copa Libertadores y mejorar el nivel futbolístico. @matias_baglietto

Tras perder el Superclásico contra Boca, de este último domingo, River ya tiene la mente puesta en el próximo partido frente a Aldosivi, el jueves en Mar del Plata, y sobre todo en cómo será el camino para poder ingresar a la Copa Libertadores de 2027.

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Si bien la tabla anual era la vía “más posible” para poder entrar, la realidad es que todavía le queda una alternativa. Por un lado, si alguno de los tres de arriba —Boca, Argentinos Juniors o Rosario Central— sale campeón de algún torneo local, se abriría un cupo.

Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors definirán al campeón de la tabla anual en la última fecha. A su vez, en caso de que el Xeneize se consagre en la Copa Sudamericana, se liberaría otro lugar. Por lo tanto, lo que necesita el Millonario a partir de ahora es seguir de cerca los resultados de la última fecha y cruzar los dedos para que los equipos que están por delante no sumen de a tres. Si River queda quinto y se abren dos lugares, ingresaría a la Libertadores.

La opción más viable para que River se clasifique a la Copa Libertadores Más allá de las suposiciones y de cómo termine la tabla general de 2026, la realidad es que la institución de Núñez tiene una sola ruta que dependerá exclusivamente de sí misma: ganar el Torneo Clausura.

Para lograrlo, River primero debe clasificarse a los playoffs, ya que todavía no tiene asegurado su pasaje. Dependiendo de lo que suceda el lunes por la noche en los partidos de Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, quienes están afuera de los ocho mejores de la Zona B pero con un partido menos, el Millonario podría clasificar sin depender de la última fecha. Aun así, en el caso de que ambos ganen, con un empate se asegurará la entrada a la fase decisiva.

River y la obligación de ganar todos los partidos que le quedan. Superada esta instancia, el equipo de Ponzio deberá superar los octavos, cuartos, semifinales y la gran final para quedarse con el título. A diferencia del primer semestre del año, en el que perdieron la final contra Belgrano de Córdoba, esta vez necesitan dar la vuelta olímpica para quedar habilitados por la Conmebol para disputar "La gloria eterna". De todos modos, los de Núñez tienen casi asegurada su participación en la Copa Sudamericana del año que viene. Si bien todavía deben definirse varios resultados, el principal rival que podría sacarlo de la zona de copas en la tabla anual es Belgrano, que acumula 49 puntos (+7 de diferencia de gol), mientras que el Millonario tiene 52 (+15).