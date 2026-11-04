Nico Paz brilló con un gol y dos asistencias en el histórico 9-1 del Como ante Lens por la Champions League

El argentino participó de tres goles en apenas 58 minutos y homenajeó al fallecido Jesús de Miguel. Máximo Perrone también aportó un pase gol.

Nico Paz convirtió un gol y dio dos asistencias en la goleada del Como ante Lens por la Champions League.

El Como goleó 9-1 al Lens como visitante por la cuarta fecha de la Champions League , en una noche que tuvo a Nico Paz como protagonista. El mediocampista de la selección argentina convirtió un gol y dio dos asistencias antes de ser reemplazado a los 58 minutos, con el resultado ya resuelto.

El equipo dirigido por Cesc Fábregas consiguió la victoria más amplia desde que el certamen se disputa bajo la denominación de Champions League. El antecedente de un conjunto que había marcado nueve tantos era el 9-2 del Bayern Múnich frente al Dinamo de Zagreb , registrado el 17 de septiembre de 2024.

Para Paz, la actuación llegó después de una nueva convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Argentina ante Uruguay y Costa Rica. Con sus intervenciones en Francia, alcanzó tres goles y cinco asistencias en las primeras cuatro fechas de la competencia europea.

El argentino convirtió a los 40 minutos del primer tiempo , cuando recibió una habilitación de Anastasios Douvikas y sacó un potente remate que venció al arquero Robin Risser . Fue el 3-0 parcial en el estadio Bollaert-Delelis.

El festejo estuvo dedicado a Jesús de Miguel , el futbolista del Tenerife que murió después de un choque con el arquero del FC Andorra. Paz mostró una camiseta con su imagen para recordarlo.

Tras el descanso, el número 10 volvió a intervenir en el marcador. A los dos minutos del segundo tiempo, encontró un espacio entre dos defensores y habilitó a Lucas Da Cunha, que definió de zurda y cruzado para ampliar la diferencia a cuatro goles.

Después del tanto de Marc-Oliver Kempf, Paz elaboró otra asistencia: recibió cerca de la mitad de la cancha, giró y dejó a Douvikas mano a mano con Risser mediante un toque de zurda. El delantero griego, que terminó la jornada con tres goles, convirtió el sexto.

Con el partido definido, Fábregas reemplazó al argentino por Martin Baturina, quien también se sumó a la goleada. Mattia Liberali y el juvenil Matteo Papaccioli completaron la cuenta del conjunto italiano.

Máximo Perrone también aportó en la goleada del Como

La participación argentina no se limitó a Paz. Máximo Perrone fue titular y asistió a Douvikas en el primer gol, que abrió el camino para una victoria que terminó con una diferencia de ocho tantos.

Como alcanzó así los nueve puntos en la fase liga de la Champions y sostuvo el rendimiento que también muestra en el campeonato italiano. En la Serie A ocupa el cuarto puesto, con 23 unidades, a cinco del líder Lazio.