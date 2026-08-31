El curioso penal que le cobraron a Racing: quedó sin camiseta y lo iban a amonestar, pero lo salvo el VAR + Agregar ámbito en









Un jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza iba a ser sancionado por participar del juego sin su camiseta puesta. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro de campo para indicarle que era penal.

El curioso penal que le cobraron a Racing: quedó sin camiseta y lo iban a amonestar, pero lo salvo el VAR

Este domingo a la noche, el Racing de Vojvoda perdió 3-1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual. Al comienzo del partido se dio la situación más curiosa del partido y quizás del Torneo Clausura.

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El árbitro Álvaro Carranza iba a amonestar a Leonel Bucca por jugar por unos momentos sin camiseta y hasta tener contacto con la pelota. Sin embargo, por la protesta generalizada de sus compañeros, el VAR revisó la acción y llamó al juez principal para cambiar su fallo.

Luego de un córner a favor del local, Bucca recibió la sujeción de un jugador de Racing y, por el movimiento, se quedó sin camiseta. La jugada siguió y en un momento le llegó la pelota a sus pies. En ese momento, el árbitro frenó la jugada para advertir al futbolista y amonestarlo, ya que un jugador no puede quitarse la indumentaria.

A BUCCA LE SACARON LA CAMISETA Y HAY PENAL ANTE RACING



El jugador de Independiente Rivadavia sufrió una clara sujeción dentro del área y, tras la revisión, se sancionó la pena máxima.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Nsm95Ld2CI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026 Tras ello, el VAR llamó a Carranza para que revise la jugada del córner por una presunta falta de Gonzalo Escudero contra el mediocampista de Independiente Rivadavia. El árbitro, por su parte, consideró que se trató de un agarrón del defensor de Racing y cobró penal.

El arquero Facundo Cambeses adivinó la dirección del tiro de Alex Arce y atajó el remate. En la euforia de la contención, se trepó del travesaño.

CAMBESES LE TAPÓ EL PENAL A ARCE Y SALVÓ A RACING



EL arquero de La Academia contuvo el remate del delantero de Independiente Rivadavia y sigue todo 0-0 en Mendoza.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/NXKQeIjvoU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

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