Registro Automotor: simplifican el esquema de aranceles y eliminan el 40% de los cobros vigentes + Agregar ámbito en









A través de la Resolución 412/2026, el Ministerio de Justicia readecuó el esquema arancelario y fijó las pautas para calcular los ingresos de los encargados seccionales.

El Gobierno confirmó más cambios en el registro automotor

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó este lunes la Resolución 412/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, mediante la cual se reestructura y simplifica el régimen de aranceles aplicado a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, se encuadra dentro del "Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor" (aprobado previamente por la Resolución 306/2026) y busca transparentar la estructura de costos para los usuarios del sistema registral en todo el país.

El cambio clave radica en la implementación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) —creado por la Resolución 308/2026—, el cual sirve como unidad de medida estándar para calcular el valor de las gestiones ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Reorganización en categorías y tope a los emolumentos Gracias a la concentración de cánones que antes se encontraban dispersos, la norma logra reducir en un 40% el número total de cánones vigentes. La nueva clasificación agrupa los trámites en categorías cerradas: los Anexos I, II y III se estructuran en ocho categorías, mientras que los Anexos IV y V quedaron organizados en seis y cuatro categorías, respectivamente.

Gracias a la concentración de cánones que antes se encontraban dispersos, la norma logra reducir en un 40% el número total de cánones vigentes. Además, la Resolución 412/2026 modifica el artículo 3° de la Resolución 1981/2012 para adecuar el esquema de liquidación de las retribuciones que perciben los Encargados de Registros Seccionales:

Base de cálculo: Al total recaudado mensualmente se le descontarán el equivalente a 3 MRPA por cada certificación de firma o validación remota, la totalidad de lo percibido por aranceles específicos y el costo de los elementos registrales utilizados.

Topes de emolumentos: De la suma remanente, los encargados percibirán el 100% hasta la suma de $16.000.000 .

Excedentes: Por sobre los $16.000.000 , sumarán un 25% del excedente, fijándose un techo máximo de $40.000.000 para el emolumento final. El remanente restante se transferirá a las arcas del Ministerio de Justicia .

Trámites suprimidos: Se eliminaron los incisos referidos al arancel por envío de legajo. La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.