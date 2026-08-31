River le vendió a Flamengo al juvenil Joaquín Freitas un u$s15 millones: los detalles de la operación + Agregar ámbito en









El club de Núñez realizó la sorpresiva venta de la última gran aparición de sus inferiores. Conocé de quien se trata y los detalles de la operación.

River le vendió a Flamengo un juvenil un 15 millones de dólares: los detalles

En las últimas horas, River acordó la venta de Joaquín Freitas, la última buena aparición de sus divisiones inferiores, al Flamengo de Brasil. Tras unas negociaciones donde el jugador forzó su salida, el club de Núñez cerró la operación en 15 millones de dólares por el 80% de la ficha. Además, se incluyeron bonos especiales.

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De esta manera, River se queda así con el 20% de la ficha del juvenil de 19 años en caso de una futura venta. Cabe destacar que el "Millonario" le abonará U$S1.000.000 a Acassuso, club formador del atacante, algo que se pactó cuando en Núñez lo compraron por 50 mil dólares a sus 17 años.

Freitas, quien no jugó contra Banfield, se despidió del plantel el domingo después del partido y este lunes viajará a Brasil para hacerse la revisión médica y firmar su contrato. “Mi paso por River fue todo muy positivo, lo disfruté mucho… de la gente, del club, de todo. Estoy muy agradecido”, expresó en diálogo con ESPN. Y agregó: “Ahora a disfrutar esta oportunidad. Es algo que se dio muy rápido, pero bueno, son cosas del fútbol”.

Freitas habló de la posición en la que lo ponía Coudet “Yo la verdad con el Chacho super agradecido. Conmigo él y su cuerpo técnico siempre diez puntos y con muy buena predisposición. Me tocó jugar de una posición que no era la mía, pero nada. Siempre mi intención fue jugar, sumar de donde toque y si así lo veía el técnico era porque veía que me podía desarrollar en esa posición. Entonces yo estaba tranquilo, pero nada, solo agradecimiento para con él y con todo su cuerpo técnico”, firmó el delantero.

Los números de Freitas en River El delantero debutó en Primera en noviembre del 2025 ante Vélez. Rápidamente mostró buenas cualidades y Gallardo lo sostuvo en el plantel profesional. Luego hizo lo propio Coudet, aunque en los últimos partidos lo utilizó de volante por derecha. En total, Freitas suma 30 partidos en River, 12 de ellos como titular, y un gol convertido: fue contra Banfield en la despedida del "Muñeco". A su vez, también dio dos asistencias.