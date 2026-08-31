Escándalo en el clásico uruguayo: Nacional venció a Peñarol, pero hubo graves disturbios e incidentes entre hinchas y la policía

El triunfo 1-0 del “Bolso” frente al Manya quedó en segundo plano por los enfrentamientos entre hinchas y la Policía, con uso de balas de goma y gas pimienta.

Hinchas de Peñarol se enfrentaron con la Policía en el clásico uruguayo

El clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional terminó lejos de la fiesta deportiva esperada. Tras el triunfo visitante por 1-0, se registraron graves disturbios en el estadio Campeón del Siglo , con enfrentamientos entre hinchas y efectivos policiales.

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Los incidentes comenzaron inmediatamente después del pitazo final y obligaron a desplegar un importante operativo de seguridad para evitar que la situación escalara fuera del estadio.

La desconcentración del público fue el punto más crítico. En la zona de la Tribuna Cataldi, un grupo de hinchas comenzó a arrojar piedras, botellas, caños, encendedores y hasta fuegos artificiales contra los efectivos de la Guardia Republicana.

Los agentes, ubicados en los accesos, intentaban ordenar la salida cuando la situación se desbordó y derivó en enfrentamientos directos.

Ante el incremento de la violencia, la Policía avanzó para dispersar a los grupos más agresivos. La intervención incluyó el uso de balas de goma y gas pimienta , en un intento por recuperar el control.

Algunos simpatizantes lograron superar los portones de salida, lo que generó nuevas corridas y momentos de máxima tensión dentro del perímetro del estadio.

Media hora de caos en el estadio

Los disturbios se extendieron durante unos 30 minutos, con detonaciones, corridas y momentos de incertidumbre tanto dentro como en las inmediaciones del escenario.

Con el correr del tiempo, el operativo logró estabilizar la situación y permitió que los hinchas se retiraran de manera progresiva.

En lo estrictamente futbolístico, Nacional se quedó con el clásico gracias al gol de Francisco Calvo, en un partido cerrado y de pocas situaciones.

Sin embargo, los hechos de violencia opacaron completamente el resultado. Incluso durante el desarrollo del encuentro ya se habían registrado incidentes desde las tribunas, con lanzamiento de objetos al campo de juego.

Entre las situaciones más polémicas, se destacó la aparición de un ataúd con una gallina en la parcialidad local, un símbolo provocador que podría derivar en sanciones.

Posibles consecuencias para Peñarol

Los episodios registrados tanto durante el partido como después podrían traer sanciones disciplinarias para Peñarol, en función de lo que determinen las autoridades del fútbol uruguayo.

La evaluación incluirá el comportamiento de los hinchas, los objetos arrojados y los disturbios en la desconcentración.