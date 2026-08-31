El petróleo se dispara por encima de los u$s90, mientras los bonos y acciones retroceden en Wall Street

Las acciones estadounidenses caen en la preapertura, mientras que los precios del petróleo suben debido a la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente.

Los mercados globales registran un ligero descenso el lunes después de que los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán elevaran los precios del petróleo , reavivando los temores inflacionarios, a medida que las perspectivas sobre las tasas de interés se vuelven más restrictivas.

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Estas pérdidas podrían marcar la pauta para septiembre, que suele ser un mes flojo para las acciones, y probablemente elevarán la tensión en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EEUU el próximo mes.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos lanzadores de misiles en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz .

Esta es la primera acción militar estadounidense conocida contra Irán desde finales de julio, lo que provocó que Teherán lanzara ataques contra dos bases aéreas estadounidenses en Jordania , según informaron los medios iraníes.

Ante esta situación, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 5,9% hasta u$s91,2 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 3,7%, hasta los u$s86,5 el barril.

El aumento de los precios de la energía reforzó la preocupación por la inflación en un momento en que los inversores ya se están preparando para un mayor endurecimiento de las políticas monetarias.

Los costes de endeudamiento en la zona euro y Japón alcanzaron el lunes sus niveles más altos en años. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — no muestran subas, pero ubican en 4,72%, cerca de su techo.

Las tecnológicas que operan en Wall Street operan a la baja en la previa, mientras que el petróleo repunta con fuerza.

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son TE Connectivity (+4%), Huntington Ingalls (+4%) y WEC Energy (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PG&E Corp (-15%), Edison (-10%) y Public Storage (-4%).

En la última jornada de agosto, los principales índices de Wall Street cierra el octavo mes del año con incrementos generalizados: el Nasdaq sube 4,05%, el S&P 500 acompaña con +2,96% y el Dow Jones le sigue con +2,05%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,20%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,74% y el CAC francés sube 0,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,29%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,07%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,86%. Por su parte, el Kospi surcoreano saltó 0,46% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,23%.