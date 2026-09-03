El A526 del piloto argentino tendrá actualizaciones aerodinámicas para la competencia de este fin de semana. Conocé cómo son una por una y qué dijo el propio Colapinto al respecto.

Las mejoras que tendrá el Alpine de Colapinto en el GP de Italia: "Parece prometedor"

Franco Colapinto habló en el previa del Gran Premio de Italia y se mostró feliz por correr en Monza con todas las nuevas mejoras para su monoplaza de cara a este fin de semana.

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"Este fin de semana será mi primero con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre usó la última vez, y estoy deseando usarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana . Este paso parece prometedor y trabajaremos duro para ponernos al día con los cambios lo más rápido posible", remarcó el piloto argentino.

Además, Colapinto hizo un pequeño análisis de cómo podría darse todo el domingo: "Monza será una carrera muy interesante con esta generación de coches; las largas rectas combinadas con zonas de frenado muy fuertes podrían generar mucha acción , así que nos aseguraremos de prepararnos lo mejor posible para obtener un resultado positivo".

Las actualizaciones aerodinámicas de su Alpine significarán que el coche vaya lo más pegado a suelo y el aire que entra de frente llegue de la manera más limpia a la parte trasera. Se buscará mejorar la adherencia al asfalto (o grip), por ende una mejor tracción y más velocidad.

La propia Fórmula 1 estimó que la actualización podía representar una ganancia superior al medio segundo por vuelta en determinadas condiciones de pista, aunque el impacto real depende de las características de cada circuito.

Las mejoras que tendrá el Alpine de Colapinto, una por una:

Fondo plano

El A526 suma una nueva geometría revisada para mejorar el comportamiento del flujo de aire en todo el aspecto operativo. El objetivo es generar una mayor carga aerodinámica local y lograr que el piso trabaje de una forma más eficiente.

Sección del suelo

La escuadra de Enstone presentó avances con aditamentos en esa zona para poder controlar de mejor manera el flujo de aire. Se apunta a pulir la calidad del aire que pasa por el piso y que llegue más limpio al sector trasero del coche.

Borde del suelo

Se rediseñó para optimizar esa zona y aumentar la carga local, la gestión del aire alrededor del auto e incrementar la eficiencia aerodinámica general.

Difusor

También se reperfiló y la nueva geometría aumenta la carga aerodinámica local de forma eficiente en todo el rango operativo.

Pontones y cintura trasera

La carrocería también sufrió cambios para trabajar de forma conjunta con el nuevo suelo. Se apunta al control del flujo de aire sin comprometer la capacidad de refrigeración del auto. Se sumaron cambios en los pontones y en la zona conocida como “botella de Coca-Cola”, el estrechamiento de la carrocería hacia la parte trasera del auto.

Conjunto trasero

Hubo elementos de los tambores de frenos que fueron reperfilados para optimizar su interacción con el flujo que llega desde el piso y lograr una mejor carga aerodinámica local.

Estructura de impacto trasera

Se actualizó la geometría local buscando la eficiencia aerodinámica del coche. Es otro punto con el que se busca que el aire pase mejor y plasmar una carga de manera más óptima.

Alerón trasero

Se rediseñaron las superficies aerodinámicas ajustables (o flaps) para aumentar la carga producida por el alerón. De la misma forma, se busca sostener un flujo de aire estable y de alta calidad.