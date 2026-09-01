El día después de Lionel Messi: el futuro de la Selección argentina y los desafíos para Lionel Scaloni

Tras la decisión del rosarino de terminar su glorioso ciclo vistiendo la camiseta argentina se plantean varios interrogantes sobre cómo se reestructurará el plantel nacional de acá hacia adelante.

La era post Messi comienza en la Selección Argentina y deberá resolverse quién ocupará su lugar, quién será el capitán, quiién llevará la "10" y, por sobre todas las cosas, quién asumirá el liderazgo del plantel.

Nadie esperaba ni estaba preparado para recibir esa noticia, aunque en el inconsciente del mundo futbolero y especialmente del argentino, sabía que iba a ocurrir porque el paso del tiempo resulta un enemigo implacable en la vida de un ser humano y, especialmente, en el desarrollo de un deportista de elite. Nadie esperaba ese día, pero ese día inexorablemente llegó. Un lunes 31 de agosto, Lionel Messi tomo una lapicera y comenzó a escribir su emotiva y desgarradora despedida de la Selección argentina.

Mientras toda la Argentina trata de digerir y asimilar aún la ausencia del mejor jugador del mundo vistiendo la celeste y blanca, surgen varios interrogantes de cara al futuro del seleccionado nacional.

La primera será cubrir el vacío que deja Messi , quien posee todas las marcas importantes de la historia de la selección, pero lo más trascendente es quién tomará el rol de líder en un plantel plagado de estrellas pero sin el brillo fulgurante del mejor jugador del mundo. No será sencillo calzarse los botines y la “10” albiceleste de una estrella que dominó el universo del fútbol durante más de dos décadas y que devolvió a la Argentina a la elite del fútbol mundial.

Ahora bien, surge la inevitable pregunta: ¿Quién será el nuevo Messi?. ¿Quién llevará la “10” sobre su espalda?. ¿Quién ocupará su lugar en la cancha?. ¿Quién será el capitán?...

También hay otras cuestiones que deberá resolver la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza. La primera será la continuidad de Lionel Scaloni y el cuerpo técnico del seleccionado, cuyos contratos se vencen en diciembre. El otro planteo es cómo afrontará comercialmente la Asociación del Fútbol Argentino la ausencia de Messi, porque una cosa es tener al mejor jugador del mundo jugando para la selección y otra ya no tener al mejor referente del mundo.

Reemplazar a simple vista a Messi será muy difícil, futbolísticamente parece no tener reemplazo. Un día se fue Mario Alberto Kempes tras el Mundial 1982, a Diego Armando Maradona le cortaron las piernas en el Mundial 1994, sin embargo con el tiempo surgió un Messi que terminó dejando al Diego como un hermoso e invalorable recuerdo entre los tesoros que el fútbol argentino tiene guardado en sus semilleros.

La “10” Albiceleste quedará vacante y su sucesor será una incógnita hasta los próximos partidos que deberá enfrentar el seleccionado.

¿Se puede retirar la camiseta al estilo NBA?. Parece difícil. Quiso hacerlo Julio Humberto Grondona en 2001, cuando Maradona tuvo su partido homenaje, pero la reglamentación de la FIFA no se lo permitió y estas mismas leyes siguen vigentes.

Messi se calzó el mítico número el 28 de marzo de 2009, en la presentación de Diego Armando Maradona como director técnico de la Selección Argentina. Lio utilizó por primera vez el dorsal que lo caracterizó a lo largo de su carrera con un 4-0 sobre Venezuela, en el estadio Monumental. Desde ese encuentro, donde marcó un gol, la “Pulga” comenzó su legado con ese número en la espalda.

Ahora habrá que elegir un sucesor. El último que la usó fue Franco Mastantuono. El talentoso zurdo la vistió contra Ecuador, en la última fecha de la clasificatoria a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, donde ingresó en el segundo tiempo en la derrota por 1 a 0. En realidad, fue un guiño del destino, porque ese día estaba designado Thiago Almada para portarla, pero una lesión lo dejó afuera de la convocatoria. El ahora futbolista de River también es una opción.

Previamente, en la doble fecha de clásicos ante Uruguay yla goleada 4-1 sobre Brasil, el encargado de llevarla fue Ángel Correa. Y antes, frente a Chile y con gol incluido, la lució Paulo Dybala. Ninguno de ellos estuvo citado al último Mundial. En otro escalón, aunque no por eso con menos posibilidades, aparece Nicolás Paz.

El jugador nacido en Tenerife, pero que decidió representar a la Argentina, se ganó su convocatoria a la Copa del Mundo y el cuerpo técnico lo ve como “el jugador del futuro”: completo, desequilibrante, pensante y con gol. En el Como de Italia encontró su lugar en el mundo, al lado de Cesc Fábregas, uno de los mejores amigos de Messi. Así como en Qatar 2022 Paulo Dybala era el reemplazante natural de Lio, el zurdo español parece destinado a ocupar su lugar.

La despedida de Lionel Messi abre varios interrogantes sobre el futuro de la Selección Argentina, que no solo deberá resolver el cuerpo técnico sino también la AFA, desde el punto de vista comercial. IA

¿Quién portará la cinta de capitán de la Selección Argentina?

Una de las preguntas que surgen en estos momentos es quién será el capitán. Messi se puso la cinta por primera vez en el Mundial Sudáfrica 2010. Frente a Grecia, sin Javier Mascherano, el astro fue designado por Diego Armando Maradona a los 22 años. Su liderazgo oficial comenzó el 2 de septiembre de 2011 vs. Venezuela, con Alejandro Sabella como DT. Desde entonces fue reconocido luego por Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni.

Todo indica que quien heredará ese lugar será Cristian Romero. Cuti, quien en el mercado de fichajes europeo dejó Tottenham para llegar al Atlético de Madrid, es indiscutido para Lionel Scaloni y tiene todos los atributos para hacerse cargo de la responsabilidad. El cordobés de 28 años es el bastión de la defensa y un hombre muy querido por el grupo.

Incluso ya llevó la cinta en tres oportunidades. Sin Lionel Messi ni Nicolás Otamendi (quien era el subcapitán y también se retiró de la Selección Argentina), Romero fue capitán por primera vez en junio de 2025 frente a Chile. La Albiceleste venció como visitante a La Roja por 1-0 con gol de Julián Álvarez, por las Eliminatorias. Luego repetiría en un amistoso ese mismo año contra Venezuela (1-0) y, en la previa de la Copa del Mundo, ante Mauritania (2-1).

Hay otros jugadores de la Scaloneta que llevan la cinta en sus clubes. Lautaro Martínez en el Inter de Italia -en la Selección tuvo apenas algunos tramos-, Enzo Fernández, capitán alterno en el Chelsea (se iría al Manchester City), y Leandro Paredes en Boca son algunos de los más importantes. Emiliano “Dibu” Martínez fue el subcapitán en el Aston Villa, pero ahora en su nueva etapa en Chelsea será diferente.

Otra alternativa, menos probable, es la designación de Nicolás Tagliafico. El lateral surgido de Banfield fue capitán en el ciclo Scaloni en cuatro ocasiones, siendo la última en 2019 (4-0 frente a México en un amistoso).

La continuidad de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni anunció que seguirá hasta diciembre y puso en duda su continuidad. "Hasta diciembre voy a seguir. Después voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). La idea es relajar y parar un poco", dijo el entrenador tras la derrota argentina ante España en la final del Mundial.

El DT tendrá todavía que afrontar dos fechas FIFA, una de septiembre y octubre y una más en noviembre. De hecho, para la primera post Mundial, el próximo domingo debería dar la pre lista, ya sin el capitán.

No será sencillo encarar un nuevo ciclo mundialista después de todo lo conseguido en los últimos 8 años, y menos sin Messi en el equipo ni otros referentes que ya se retiraron de la Selección como Nicolás Otamendi, otros que no estarán en el próximo Mundial como seguramente Nicolás Tagliafico y otros en duda como Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Pero allí continuarán también figuras consagradas como Julián Álvarez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre otros, y grandes promesas como Nico Paz y Valentín Barco, por nombrar solo algunos.

Si bien durante los primeros días, tras la derrota en la final, parecía convencido de su decisión, el entrenador oriundo de Pujato parece haberse "ablandado" con el pasar de las semanas y los días que pasó en Argentina y su pueblo natal post Copa del Mundo, con todas las muestras de cariño que recibió y la posibilidad de pensar las cosas en frío, habrían hecho repensar su postura.

No obstante, será clave la reunión que mantenga el técnico de 48 años con los directivos de la AFA antes de fin de año. Claudio Tapia ya lo expresó y lo tiene claro: "Scaloni es mi plan A, B y C". Estará en sus manos gran parte de la responsabilidad para asegurar su continuidad.

La AFA y el tema comercial

Un punto a resolver por la AFA es cómo se manejará en el futuro en lo referente al tema de los sponsors. Desde octubre de 2017, Leandro Petersen fue quien se desempeñó como Director Comercial y de Marketing hasta el 31 de julio pasado.

Petersen transformó la AFA en una marca global con más de 120 patrocinadores, expadiéndola en mercados como Estados Unidos, China, India y Medio Oriente.

Al parecer, esta partida no tendrá efectos nocivos en la AFA, puesto que durante su acto de despedida en el predio de Ezeiza, Petersen formalizó el traspaso de mando presentando formalmente a los profesionales de su propio equipo de trabajo que asumieron la continuidad de la gestión diaria del área.

Más difícil será suplir la ausencia de Messi, aunque las autoridades afistas ya empezaron a trabajar durante el Mundial, sobre cómo serán las negociaciones sin la presencia del capitán. Está claro que, para enfrentar a la Argentina, no es lo mismo ser campeón o subcampeón del mundo que quedar eliminado en la primera ronda; como tampoco es similar que esté o no el rosarino.

El plan post Messi estaba diseñado desde hace tiempo. La idea es que pueda formar parte como embajador de la Selección, incluso acompañando al plantel cuando sus obligaciones se lo permitan.

Una era se cierra y está empezando otra: la era Post Messi.