Es de las mejores series de Prime Video y pocos la vieron: el adictivo thriller sobre infidelidad y venganza + Agregar ámbito en









Una pareja, un viaje y demasiadas cuentas pendientes se cruzan en una producción que mantiene la tensión durante seis episodios.

Una producción de suspenso que apuesta por una atmósfera inquietante y personajes complejos. Prime Video

Prime Video tiene entre sus propuestas una miniserie de suspenso psicológico que combina relaciones quebradas, secretos y una creciente necesidad de revancha. La producción cuenta con una temporada de seis episodios y se encuentra disponible para ver en Argentina.

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La historia plantea un escenario reconocible que poco a poco se transforma en una situación mucho más oscura. Lo que comienza como un matrimonio aparentemente perfecto queda atravesado por una revelación capaz de cambiar por completo el rumbo de sus protagonistas.

Una miniserie que combina drama y misterio en cada capítulo. Prime Video De qué trata Senderos peligrosos Liv y Will parecen haber conseguido la vida que buscaban. Son una pareja británica que se instaló en Nueva York y disfruta de una existencia acomodada, con un departamento de lujo y la sensación de haber cumplido buena parte de sus objetivos. Pero esa imagen empieza a resquebrajarse cuando Liv descubre que su marido le fue infiel.

La revelación cambia por completo la relación. Will intenta reparar el daño causado y propone realizar un viaje por carretera por Estados Unidos, una experiencia que Liv siempre había imaginado como una aventura romántica junto a su esposo.

El recorrido, sin embargo, adquiere un significado muy distinto para ella. Los paisajes naturales y las rutas alejadas de las grandes ciudades se convierten en el escenario de una historia atravesada por resentimiento y revancha.

La serie juega precisamente con esa contradicción: para uno de los protagonistas, el viaje representa una oportunidad para recomponer el vínculo; para el otro, puede convertirse en el contexto perfecto para ajustar cuentas. Seis episodios para una producción que mantiene un clima de tensión constante. Prime Video El matrimonio llega hasta Yosemite, donde la situación da otro giro con la aparición de Cara, la mujer relacionada con la infidelidad. Su presencia hace que las tensiones que ya existían entre los protagonistas se vuelvan todavía más difíciles de controlar. A partir de allí, la producción empieza a sumar secretos y revelaciones mientras Liv debe tomar decisiones cada vez más complejas. La historia no se limita a mostrar las consecuencias de una infidelidad: plantea qué puede ocurrir cuando el dolor y la necesidad de venganza empiezan a ocupar el lugar de la confianza. Prime Video: tráiler de Senderos peligrosos Prime Video: elenco de Senderos peligrosos Jenna Coleman como Liv

como Liv Oliver Jackson-Cohen como Will

como Will Ashley Benson como Cara

como Cara Eric Balfour

Marsha Stephanie Blake

Morgana Van Peebles

Talia Balsam

Steve Bacic

Everick Golding

Natalie Sharp

Jonathan Keltz