El director técnico de Alpine elogió a Franco Colapinto después de otra buena jornada de test de la Fórmula 1

Luego de otra gran performance de Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Barcelona , el director técnico ejecutivo de Alpine, David Sánchez , elogió al piloto argentino y remarcó que la jornada de este miércoles, donde finalizó segundo, fue importante para que pudiera "ganar consistencia".

Durante la sesión matutina del miércoles, al volante del Alpine A526 , el argentino marcó un registro de 1m19s150 y completó 56 vueltas, quedando solo por detrás de George Russell (Mercedes).

“Franco ha seguido al volante esta mañana tras su primer día en el A526 el lunes. El objetivo era que Franco ganara consistencia después de que algunas de sus sesiones se vieran interrumpidas a principios de semana, por lo que ha sido bueno para él tener una sesión matinal sólida con muchas vueltas ”, analizó Sánchez, según difundió Alpine.

Respecto a lo hecho por su compañero de equipo, Pierre Gasly , que probó el A526 por la tarde, agregó: “Pierre se ha puesto al volante por la tarde para seguir familiarizándose con el nuevo coche . Después de un día lluvioso en Silverstone la semana pasada, fue beneficioso para Pierre tener una sesión en seco en buenas condiciones y ahora tiene una buena sensación con el nuevo paquete , lo que debería ser útil mientras se prepara para un día completo en el coche la próxima vez”, sostuvo.

En total, Alpine completó 125 vueltas a lo largo de la jornada de actividad repartidas entre Colapinto (58 por la mañana) y Gasly (67 por la tarde) sin reportar problemas mayores para el nuevo monoplaza creado para esta temporada.

Ahora resta que la escudería francesa defina si volverá a salir a la pista el jueves o el viernes. Sánchez explicó que la decisión dependerá "de una serie de factores, entre los que destaca el tiempo". En ese sentido, explicó: "Hoy hemos seguido con el plan y hemos tenido un día de trabajo muy productivo. Con la vista puesta en el radar meteorológico, mañana por la mañana tomaremos una decisión sobre cuándo será nuestra próxima salida y esperamos continuar con el duro trabajo y el desarrollo de este proyecto 2026″.

Gasly celebró el buen comienzo de Alpine en los tests de Fórmula 1

Luego de la jornada del miércoles, Gasly destacó que fue "estupendo volver a pilotar esta tarde y familiarizarme con el nuevo coche". "Como equipo, hoy hemos completado 125 vueltas, lo que supone un buen trabajo por parte de Franco y mía, ya que seguimos trabajando duro juntos y continuamos comprendiendo nuestro nuevo paquete“, destacó el francés.

Y agregó: “Por mi parte, hemos dado 67 vueltas por la tarde en unas condiciones agradables y secas, lo que sin duda supone una gran diferencia con respecto a la lluvia de Silverstone la semana pasada. A todos nos llevará tiempo adaptarnos a esta generación de coches, ya que son muy diferentes. Es un buen reto y estoy deseando continuar cuando volvamos a subir al coche”.

De este modo, el francés tendrá a su cargo por completo el último día de actividad que elija Alpine en Barcelona, por lo que Franco recién tendrá otra oportunidad en los tests oficiales de pretemporada en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero será la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina). Después habrá otra tanda de tests entre el 18 al 20 de febrero en los mismos horarios.